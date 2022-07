Tanti giochi e console Nintendo Switch a prezzi super su eBay!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa tantissimi giochi e console Nintendo Switch a prezzi assolutamente imperdibili! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Tra le numerose offerte presenti sul sito, vi consigliamo di dare un’occhiata a Paper Mario: The Origami King, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, per un risparmio reale di 20€ e uno sconto del 33%. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo titolo a prezzo scontato.

In Paper Mario: The Origami King, il Re Olly, che si proclama sovrano del regno degli origami, ha escogitato un piano per piegare il mondo al suo volere e ha avvolto il castello della principessa Peach in nastri colorati, trasportandolo su una lontana montagna. Ha persino trasformato gli scagnozzi di Bowser in soldati origami per servirsene per i suoi malvagi scopi. Solo l’intervento di Mario potrà impedire che la situazione precipiti.

In questa sua nuova avventura di carta, Mario avrà a disposizione nuovi strumenti come Arti magni, che consentirà ai giocatori di interagire con l’ambiente, sollevare elementi per rivelare nuovi luoghi e risolvere enigmi o trovare sorprese nascoste con cura dagli sviluppatori-

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che “geniale, brillante, simpatico ed eclettico: Paper Mario: The Origami King è un’avventura di ampio respiro, con un sistema di combattimento che da solo rappresenta il valore più alto dell’intera esperienza di gioco“.

