Tante offerte sui droni per le offerte di settembre di Amazon

Se vi state avvicinando al mondo della dronistica, questo è proprio il periodo giusto per acquistare uno di questi dispositivi che stanno spopolando in tutto il mondo. Infatti, in occasione delle offerte di settembre, il popolare shop online Amazon sta proponendo diversi droni a prezzo scontato, quindi vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa straordinaria occasione.

I modelli in sconto sono davvero tanti e per tutte le tasche. Partiamo dal sempreverde Potensic T25, venduto a soli 149,99€, un drone economico, ma di buona qualità, adatto per i principianti per far esperienza ed eventualmente passare a qualcosa di più evoluto. Il dispositivo consente di registrare video a risoluzione 1080p e scattare ottimo foto grazie al suo obiettivo grandangolare di 120°. Ovviamente, Potensic T25 è dotato di un sistema GPS con il quale è possibile ottenere le informazioni accurate sulla posizione del proprio drone, mentre la funzionalità RTH (Return-To-Home) gli consente di tornare automaticamente al punto di partenza quando la carica della batteria è troppo bassa.

Tra le altre opzioni presenti, non possiamo non citare la modalità “Seguimi”, con la quale il drone ci seguirà automaticamente e ci catturerà ovunque ci muoveremo mantenendosi sempre al centro dell’inquadratura. Per quanto riguarda l’autonomia, Potensic T25 offre sino a 6-8 minuti di volo, mentre la massima distanza di controllo è di 300m.

Se cercato qualcosa di più prestante, potreste prendere in considerazione il pluriapprezzato DJI Mavic Mini, drone compatto e portatile dal peso inferiore ai 250g. Si tratta di un dispositivo davvero facile da usare grazie all’app DJI Fly che offre un’esperienza utente semplice ed intuitiva, che consente di creare scatti cinematografici con pochi tocchi e di impratichirci con i comandi grazie ad un pratico tutorial. Dal punto di vista delle foto e video, DJI Mavic Mini offre una fotocamera stabilizzata in grado di scattare foto aeree da 12MP e video QuadHD a 2,7K.

Di seguito trovate una selezione delle migliori offerte sui droni attualmente disponibili su Amazon.

