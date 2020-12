Tante offerte Amazon sui giochi da tavolo Asmodee

Amazon ha lanciato un’interessante promozione che vi permetterà di acquistare diversi giochi da tavolo prodotti da Asmodee a prezzi davvero vantaggiosi! Se vi siete mai avvicinati alle teorie dietro al game design, saprete già che la filosofia dietro videogiochi e giochi da tavolo è la medesima: costruire un’esperienza ludica per gli appassionati. Divertirsi con un gioco da tavolo e con un videogame, in sintesi, non è poi così diverso.

Iniziamo da Dixit 6 Memories un gioco sorprendente, affascinante e divertente da giocare in famiglia e con gli amici. Questo gioco ritorna con un’espansione di 84 carte, nel quale scoprirete mondi meravigliosi grazie alle fantastiche illustrazioni di Carine Hinder e Jérôme Pelissier, ricolme di paesaggi esotici e soavi creature. Ogni giocatore avrà una mano di carte con bizzarre ma stupende illustrazioni.

Il Narratore sceglierà segretamente una delle sue carte fornendone una breve descrizione composta di una frase, o un indizio. Gli altri giocatori selezioneranno segretamente quale delle loro carte possa identificarsi nella descrizione e una volta che le carte vengono selezionate, ogni giocatore cercherà di indovinare segretamente quale sia la carta giusta.

Continuiamo con Ticket To Ride Paesi Nordici, gioco che vi condurrà all’avventura nel bel mezzo del gelido Nord attraversando Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, e raggiungendo grandi città nordiche come Copenhagen, Oslo, Helsinki e Stoccolma. Ticket to Ride Paesi Nordici è ideato per 2 o 3 giocatori. Così come le versioni precedenti, il gioco rimane elegante e facile da imparare ed è apprezzato sia dalle famiglie che dai giocatori più esperti.

Piuttosto interessante anche Rising Sun, un gioco da tavolo per 3-5 giocatori ambientato in un Giappone feudale leggendario. I Kami scendono dai cieli per rimodellare la terra a loro immagine e somiglianza e ogni giocatore ha il compito di guidare il proprio clan alla vittoria. Rising Sun, creato dall’acclamato designer Eric M. Lang, vede riunite le stesse forze creative che hanno realizzato il sensazionale Blood Rage e vi offre le straordinarie illustrazioni di Adrian Smith e le raffinate miniature realizzate dal team di scultori guidato da Mike McVey.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo di visitare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo delle offerte.

Offerte giochi da tavolo Asmodee su Amazon

Altre offerte Amazon