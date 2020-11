Tante offerte Amazon su monopattini e bici elettriche

Come probabilmente già saprete, il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto “Decreto Rilancio”, un decreto-legge che prevede l’erogazione di 55 miliardi di euro per famiglie e imprese (e non solo). La nuova delibera (precisamente all’Art. 205) contiene un pacchetto di misure per la mobilità sostenibile, che consente di ottenere un bonus mobilità da un fondo da 120 milioni di euro per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici.

Ricordiamo che il bonus mobilità per biciclette e monopattini elettrici, innanzitutto, consente di abbattere parzialmente il costo di una bicicletta oppure di un monopattino, sia elettriche che tradizionali (in questo caso, solo per le bici). Il valore del bonus è pari al 60% del costo d’acquisto e fino ad un massimo di 500 euro. Gli interessati possono richiederlo entro il 31 dicembre 2020, e questo incentivo è retroattivo dal 4 maggio 2020. Chi acquista un monopattino o una bici elettrica dovrà conservare la fattura (lo scontrino non è sufficiente per l’erogazione del bonus), e successivamente richiedere il rimborso con le proprie credenziali SPID sull’applicazione web disponibile da oggi sul sito del Ministero dell’Ambiente.

L’iniziativa è volta ad alleggerire il flusso di persone sui mezzi pubblici (metro, tram e pullman) e di decongestionare quanto più possibile il traffico cittadino, soprattutto nelle ore di punta. Se siete interessati a sfruttare questa imperdibile opportunità, su Amazon trovate una vasta gamma di monopattini e bici elettriche con sconti anche del 40%.

