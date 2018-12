Tales of Crestoria: Immagini e trailer del capitolo mobile

Bandai Namco ha pubblicato una serie di nuovi screenshot ed un trailer tratti da Tales of Crestoria, capitolo inedito della celeberrima serie RPG attualmente in sviluppo per dispositivi mobile, nei quali possiamo vedere vari personaggi appartenenti ad altri capitoli della saga come Milla Maxwell, Velvet Crowe, Leon Magnus e Luke fon Fabre.

Al momento non è ancora stata comunicata una data d’uscita precisa per il prodotto, ma Tales Of Crestoria dovrebbe essere lanciato in tutto il mondo per smartphone e tablet con sistema operativo iOS ed Android.

Fonte: Gematsu