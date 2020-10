Switch sarà come iPhone per Nintendo: una piattaforma ‘immortale’?

Con Switch, Nintendo sta sicuramente cavalcando un’onda di clamore destinata a durare molto a lungo, visto e considerato il gran numero di console vendute in tutto il mondo (e complice anche l’uscita della più economica Switch Lite).

Potendo contare infatti su aumento degli introiti del 30% nel solo 2020, la Grande N sta vivendo un periodo davvero roseo (stando ai dati rivelati da Bloomberg).

Sembra ora che si stia facendo largo l’ipotesi secondo la quale nel caso in cui Nintendo decidesse di non “resettare” la sua generazione di console – cosa che avviene ogni 5 o 6 anni – potrebbe di fatto dare il via a un ciclo vitale per la sua Switch in tutto e per tutto simile a quello di Apple con iPhone.

Un'immagine di Switch.

Proprio come il device dell’azienda multinazionale di Cupertino (arrivato ormai alla sua 12ima versione), le nuove versioni di Switch potrebbero essere retrocompatibili con tutti i giochi pubblicati sino ad oggi, diventando di fatto più versatili (e belli da vedere) e con varie funzionalità extra.

Toan Tran di Bloomberg ha infatti reso noto quanto segue:

Per ogni generazione di console, la base installata si azzera e il potere di guadagno diventa a sua volta minimo. Creando però più versioni aggiornate della stessa console, la compagnia potrebbe arrivare a vendere molte più unità nel lungo tempo.

Una teoria che non fa una piega, specie per il fatto che – stando ad alcune notizie apparse di recente online – Nintendo starebbe preparandosi a immettere sul mercato una Switch Pro, molto più potente delle console attualmente nei negozi.

Anche Ryan O’Connor di Crossroads Capital ha dichiarato a Bloomberg di essere più che sicuro che Switch sarà una vera e propria “piattaforma in divenire”, creando di fatto una console che può virtualmente durare per sempre. Staremo a vedere se Nintendo coglierà la proverbiale palla al balzo.

