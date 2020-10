Nintendo ha una raccomandazione per far durare la batteria di Switch (se la usate poco)

Se, per qualche motivo, non usate tutti i giorni la vostra Nintendo Switch – o, ancora peggio, non la usate anche per più tempo, magari perché siete impegnati o state giocando ad altre piattaforme – sappiate che c’è un consiglio che Nintendo vuole darvi per fare in modo che la batteria della console possa comunque rimanere in salute col passare del tempo.

Attraverso l’account ufficiale Nintendo Support per il Giappone, infatti, la compagnia di Kyoto ha raccomandato di ricordarvi di caricare la console almeno una volta in sei mesi.

Lasciar scaricare la batteria e lasciarla poi scarica per lungo tempo, fino a quando non decidete di riprenderla in mano, ha infatti un effetto negativo sulle batterie al litio (non solo quelle di Switch) – in particolar modo, quando lasciate scendere la carica completamente a zero.

Ricordatevi di non lasciar scendere allo 0% la batteria della vostra Nintendo Switch

Il consiglio di Nintendo si applica in realtà anche a qualsiasi altro dispositivo dotato di batteria al litio, dagli smartphone a piattaforme portatili che state pensando di mandare in soffitta (o che avete già mandato). Se, quindi, volete che anche il vostro Nintendo 3DS – da poco mandato in pensione – o la vostra PlayStation Vita – in pensione già da un po’ – possano essere ancora abili e arruolabili, in futuro, ricordatevi di dare una carica alla loro batteria di tanto in tanto.