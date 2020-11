Anche LEGO si unisce alla aziende che oggi hanno lanciato nuove offerte in occasione del Black Friday. Nello specifico, nella pagina dedicata alla promozione trovate tutti i dettagli inerenti agli sconti.

In particolare, effettuando acquisti superiori a 150€, sarà possibile avere in OMAGGIO uno splendido set a tema festivo dedicato a Charles Dickens, mentre, acquistando il bellissimo set Colosseo ed inscrivendosi al programma VIP, si otterrà gratuitamente una biga.

Non è tutto! Infatti, sino a lunedì 30 novembre, o esaurimento scorte, è possibile risparmiare fino al 20% su una serie di articoli selezionati.

Tra questi, potete trovare, ad esempio, il set Lego Creator Volkswagen T1 Camper Van, replica del classico Camper Van Volkswagen del 1962. All’esterno, i dettagli includono avantreno con sagoma a ‘V’ suddivisa in tre parti, a colori, tetto e finestrini arrotondati, parabrezza safari in due sezioni apribile, portiere apribili, iconico tetto a comparsa con avvolgente rivestimento in tessuto, portapacchi, prese d’aria laterali posteriori e tanto altro ancora.

I dettagli sono ugualmente incredibili anche all’interno: autentico motore VW ‘boxer’ a quattro cilindri raffreddato ad aria, sedile anteriore ‘a panchina’, leva del cambio, cruscotto angolato, iconico tachimetro sferico, e funzioni personalizzate, quali il sedile posteriore pieghevole LEGO, il tavolino pieghevole, un armadietto con specchio e perfino un dipinto!

Solitamente il set Lego Creator Volkswagen T1 Camper Van viene proposto a 99,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 79,99€.

Mentre vi lasciamo alla nostra selezione di prodotti in offerte per il Black Friday, vi suggeriamo di consultare la pagina della promozione per visionare il catalogo completo.

Super sconti e set esclusivi per il LEGO Black Friday! – La nostra selezione