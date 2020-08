Super Mario Sunburn è la mod di Mario Sunshine che molti sognano

Super Mario Sunshine è senza ombra di dubbio uno dei capitoli della saga platform di Mario in 3D più famosi e apprezzati di sempre.

Uscito nel 2002 su Nintendo Gamecube, il gioco ha sempre ottenuto i favori dei fan, tanto che da anni si parla di una remastered per Nintendo Switch (purtroppo mai ufficializzata).

Ora, il modder “Epicwade123” ha rilasciato una nuova versione della sua celebre mod di Super Mario Sunshine, chiamata Super Mario Sunburn. Poco sotto, un video di presentazione del progetto rilasciato a maggio:

Super Mario Sunburn introduce meccaniche open-world in Mario Sunshine, consentendo ai giocatori di viaggiare liberamente da uno stage all’altro. L’aggiornamento porta anche un numero di missioni aggiuntive, incluse varie stelle da collezionare.

Inoltre, il nuovo update di Super Mario Sunburn aggiunge circa 30-60 monete a ogni livello, oltre a tre nuovi stage personalizzati, monete blu in varie sezioni di gioco e la possibilità di raccogliere stelle senza che il gioco ci riporti sempre e comunque all’hub principale.

Per scaricare la mod del gameplay di Super Mario Sunburn – oltre a scoprire tutti i dettagli sul progetto – vi basterà cliccare a questo indirizzo. Ovviamente per poterla provare con mao servirà un emulatore GameCube per PC, che non vi forniremo di certo in questo articolo trattandosi di materiale protetto da copyright (e di cui, quindi, sconsigliamo caldamente il download).

