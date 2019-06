Super Mario Maker 2, un altro video mostra la co-op locale

Come saprete, Super Mario Maker 2 è il nuovo titolo della serie in arrivo in esclusiva per console Nintendo Switch a partire dal prossimo 28 giugno.

Nel recente recap del Direct pubblicato sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato che “SMM 2 vuole prendere ciò che di buono ha fatto il primo capitolo e migliorarlo, aggiungendo lo stile 3D World, la modalità Storia, il multiplayer online e locale (sia competitivo che co-op) e tante altre novità per imbellire ulteriormente la personalizzazione dei livelli.”

Ora, i ragazzi di GameXplain hanno pubblicato un nuovo video incentrato sulla co-op locale presente nel titolo. Trovate il filmato poco più in basso:

La descrizione ufficiale del titolo recita:

Infrangi le regole e crea i livelli di Super Mario che hai sempre sognato con Super Mario Maker 2, solo per Nintendo Switch! Grazie ai tanti nuovi strumenti, elementi e funzioni, puoi dare libero sfogo alla tua fantasia mentre realizzi livelli unici da condividere con gli amici e giocatori di tutto il mondo.

Ricordiamo anche che tutte le notizie, gli aggiornamenti e i video relativi a SMM2 li trovate come sempre nella nostra scheda dedicata!

