Super Mario Maker 2, fan lo usa per creare il suo Super Mario, ed è un capolavoro

Super Mario Maker 2 uscito su Nintendo Switch è il sogno dei più grandi fan di Nintendo, che possono cimentarsi nella creazione dei propri platform personali.

Il titolo, che trovate su Amazon al miglior prezzo, offre infatti un editor di livelli molto dettagliato, ma con la semplicità d’approccio di un normale videogioco.

Super Mario Maker 2 è stato anche molto apprezzato nel suo ciclo vitale, perché sono stati caricati nel tempo oltre 10 milioni di livelli dai giocatori.

E mentre da tempo Nintendo non aggiorna più il gioco, ci sono in realtà dei fan che lo stanno continuando ad utilizzare con una certa frequenza.

C’è un fan che, come riporta Eurogamer.net, lo ha continuato ad utilizzare per creare Super Mario Bros. 5, che ovviamente non esiste.

MetroidMike64, un utente che ha condiviso tutto il suo lavoro su Twitter, si è creato il suo videogioco di Super Mario personale.

Un lavoro durato sette anni nel creare il suo mondo di Super Mario personale, che ha chiamato Super Mario Bros. 5, caricando nella giornata di ieri il lavoro completo.

Se avete una copia di Super Mario Maker 2 in giro e voletet provare Super World (così ha chiamato il livello) di MetroidMike64, l’ID Maker è 0G9-XN4-FNF.

MetroidMike64 ha iniziato a creare livelli nel 2015 utilizzando Super Mario Maker su Wii U, il capitolo precedente, ed ha sempre pensato che facessero parte di una visione più ampia.

I’ve finally finished creating my Super World in Mario Maker 2 and have unofficially named it Super Mario Bros 5. I’ve been working towards this moment since 2015, trying to create a classic Mario game that plays as if Nintendo created it themselves. pic.twitter.com/eUNvHQysVq

— Metroid Mike 64 (@MetroidMike64) September 25, 2022