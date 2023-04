Super Mario Bros. Il Film andrebbe visto «più di 5 volte», secondo Miyamoto

Il film di Super Mario Bros. è riuscito a convincere pienamente non solo i fan del celebre idraulico, ma anche tutti gli appassionati del mondo Nintendo in generale: il lungometraggio ha infatti profondo rispetto del materiale originale, inserendo però anche tanti piccoli riferimenti alla storia della grande N.

Il lungometraggio è stato dunque studiato per essere guardato più e più volte, al punto che il papà di Super Mario (trovate tanti videogiochi a tema su Amazon) è convinto che una sola volta non possa minimamente bastare per scoprire ogni singolo segreto.

In un’intervista rilasciata a Rolling Stone (via Game Rant), Shigeru Miyamoto ha infatti che Nintendo e Illumination hanno inserito così tanti segreti all’interno del film di Super Mario da rendere necessario, secondo il suo parere, guardarlo «più di 5 volte» per riuscire a notare tutto.

Miyamoto ritiene infatti che «5 volte probabilmente non sono sufficienti» per vedere ogni singolo easter egg nascosto al suo interno: una vera e propria sfida per i più grandi fan dunque, che dovranno impegnarsi per notare tutte le curiosità nascoste.

Si tratta di citazioni non solo a livello visivo, magari nascoste nello sfondo, ma anche a livello sonoro: lo storico compositore Koji Kondo è infatti intervenuto per fare un esempio, suggerendo che i fan GameCube dovrebbero tenere d’occhio «la suoneria di Luigi».

In linea generale, il duo Nintendo ha comunque sottolineato di aver soltanto dato alcune indicazioni generali su come strutturare il film e di non aver mai voluto ostacolare la libertà creativa di Illumination, dichiarandosi però sorpresi da quanto lo studio di animazione conoscesse a fondo la storia di Mario.

Insomma, se non siete sicuri di aver colto ogni piccola citazione presente nel film, il suggerimento di Miyamoto è quello di andare a rivederlo più e più volte, fino a quando non sarete soddisfatti di aver scoperto ogni piccola perla nascosta.

Anche senza potenziali rewatch da parte degli utenti, Super Mario Bros. Il Film è già diventato il miglior debutto di sempre per un adattamento videoludico in Italia, oltre che uno dei film d’animazione di maggior successo nella storia.

Un successo che ha travolto anche il mercato americano, soprattutto dopo aver avuto conferma che — contrariamente a quanto ritenevano alcuni — gli italiani amano Super Mario e non lo ritengono affatto offensivo.

Considerando l’incredibile successo dell’idraulico al cinema, forse è già arrivato il momento di pensare a un possibile sequel: Jack Black suggerisce che al posto del suo Bowser dovrebbe esserci Wario come antagonista, interpretato dalla star di The Last of Us.