Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è un capolavoro? I voti rispondono alla domanda

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è il titolo per console Nintendo Switch che promette di dare nuovo lustro al gioco uscito originariamente sulla sfortunata Wii U.

Nella nostra recensione (con video) pubblicata durante la giornata di oggi sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo rivelato che si tratta di un’ottima versione rivista e corretta per i veterani, con tanto di inedito multiplayer online. Per i neofiti è un platform così versatile da diventare un party game all’occorrenza, o il perfetto bilanciamento tra i due in base alle vostre necessità.

Sul noto aggregatore Metacritic la media voto (ferma al momento su un punteggio di 90 su 100) sembra confermare la tesi secondo la quale i possessori di Switch si troveranno tra le mani una piccola gemma, resa grande da una riedizione all’altezza delle aspettative. Poco sotto, la lista delle recensioni apparse in queste ore:

Al netto delle votazioni generali, la stampa internazionale sembra aver premiato una certa freschezza di fondo, oltre a un sistema di gioco sempre puntuale e divertente.

La descrizione ufficiale recita:

Lanciati all’avventura con Mario, Luigi, Peach e Toad per salvare il Regno delle fate in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch! Salva la princifata e la sua gente in solitaria o con altri tre giocatori in questa versione migliorata di Super Mario 3D World.

Poi, in solitaria o con un amico, aiuta Bowser Junior a far tornare alla normalità il suo papà nell’avventura aggiuntiva tutta nuova Bowser’s Fury.