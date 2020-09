Super Mario 3D All-Stars: che fine ha fatto Galaxy 2? Abbiamo la risposta

Durante la giornata di oggi, in maniera del tutto inaspettata, Nintendo ha alzato il sipario su Super Mario 3D All-Stars, una compilation pensata per festeggiare i 35 anni dalla nascita del personaggio simbolo della Grande N.

Quali giochi troviamo all’interno della collezione? Questa racchiude le versioni ottimizzate per Nintendo Switch di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, ossia tre tra i migliori platform 3D di tutti i tempi tra quelli dedicati al leggendario idraulico.

Sono in molti però ad essersi posti una domanda piuttosto semplice, ma allo stesso tempo abbastanza enigmatica: perché nella compilation 3D All-Stars manca Super Mario Galaxy 2?

La key art ufficiale di Mario Galaxy 2.

A dare una risposta a questa domanda è Tom Phillips, giornalista di Eurogamer.net. Stando a un tweet del news editor del portale, Nintendo aveva in mente di inserire anche questo capitolo all’interno della Super Mario 3D All-Stars, ma per qualche motivo avrebbe poi deciso di non includerlo nella collezione.

Galaxy 2 was actually part of Mario's 3D All-Stars Collection but got deleted six months early — Tom Phillips (@tomphillipsEG) September 3, 2020

Galaxy 2 faceva parte della 3D All-Stars Collection di Mario, ma è stato cancellato da sei mesi.

La motivazione specifica non è al momento stata resa nota, sebbene Phillips sembrerebbe avere avuto l’informazione da fonte certa (e quindi non si tratta certo di fumo negli occhi o di un semplice rumor che lascia il tempo che trova). Un po’ un peccato, considerando la bontà del prodotto, uscito originariamente su console Nintendo Wii a maggio 2010 in America e l’11 giugno dello stesso anno in Europa.

Chissà se la Grande N ha intenzione di rilasciare Mario Galaxy 2 in separata sede, magari come titolo scaricabile standalone durante la fine del 2020 o i primi mesi del 2021. Non ci resta che incrociare le dita.

Ricordiamo che l’uscita dei tre giochi è attesa per il 18 settembre 2020, con i pre-ordini aperti ufficialmente via eShop da ora. Attenzione, però: la disponibilità sarà limitata, sia in formato fisico che in digitale, visto che l’acquisto di Super Mario 3D All-Stars sarà possibile solo fino a marzo 2021.