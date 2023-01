Suicide Squad sarà come Marvel’s Avengers? Un leak svela lo screenshot “preoccupante”

L’attesa produzione di Rocksteady dedicata alla Suicide Squad potrebbe aver deciso di prendere ispirazione da titoli come Marvel’s Avengers e diventare un Game as a Service, almeno secondo quanto sarebbe trapelato da un presunto leak del gioco.

L’ultimo titolo ambientato nell’universo di Batman Arkham (trovate la Collection con la trilogia completa su Amazon) ci vedrà nei panni dell’iconica Suicide Squad, impegnata a fermare gli eroi della Justice League, corrotti da un lavaggio del cervello.

Si tratta anche del primo titolo nell’universo di Arkham che non ci vedrà assumere il controllo di Batman, anche se il crociato incappucciato sarà comunque presente come antagonista, in quella che sarà anche l’ultima performance del doppiatore Kevin Conroy.

Da tempo non si sono però visti nuovi gameplay concreti di quest’ultimo capitolo, che stando a uno screenshot emerso in rete e segnalato dagli utenti di ResetEra avrebbe trasformato Suicide Squad in un GaaS, con tanto di battle pass e store online.

Nel presunto screenshot oggetto del nuovo leak, che potrete trovare di seguito, sarebbero infatti presenti riferimenti al pass battaglia, negozio online, componenti social e alla possibilità di cambiare l’aspetto del nostro antieroe, oltre a diverse valute sbloccabili.

My interest in this went from low to zero lol. — Jez (@JezCorden) January 17, 2023

Tutti elementi che suggerirebbero una trasformazione in un service game e che ha inevitabilmente generato non poco malcontento nella community, con alcuni fan che sottolineano come sarebbe «preoccupante» che anche Rocksteady abbia deciso di sottostare a tale pratica.

Vale comunque la pena di ricordare che questo leak non è stato ancora confermato da fonti ufficiali e che la sua veridicità è ancora in forte discussione: un ex sviluppatore della compagnia ha infatti provato a implicare che i leak li starebbero «facendo ridere», prima ancora però che lo screenshot venisse condiviso in rete pubblicamente.

lol don't worry about the devs. They're laughing — Del @ NaughtyDog (@TheCartelDel) January 15, 2023

Per il momento, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali chiarimenti o comunicati ufficiali dagli sviluppatori. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere ulteriori novità al riguardo.

Ricordiamo che i piani di Warner Bros sono molto ambiziosi per i prossimi giochi dell’universo DC, con la promessa di sviluppare titoli collegati all’universo cinematografico. Tuttavia, dati i collegamenti con i precedenti Batman Arkham, sembra improbabile che Suicide Squad faccia parte di tale progetto.

Il lancio di Kill the Justice League è attualmente previsto per la primavera del 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma attualmente non è stata ancora pubblicata una data d’uscita certa. I fan non possono che incrociare le dita e attendere ulteriori informazioni.