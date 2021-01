Su eBay qualcuno sta comprando le scatole vuote di PS5 a più di 1.000 dollari

Il non proprio agilissimo lancio delle nuove console è ormai diventato un tormentone a sé. Sappiamo, infatti, che le nuove nate di Sony e Microsoft, rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X, sono praticamente introvabili da novembre in poi, sia perché l’offerta non ha tenuto il passo della domanda, sia perché sono state preda dei bagarini spietati.

Abbiamo così assistito a rivendite che hanno sfiorato la follia, con prezzi maggiorati e messe all’asta da parte di chi, riuscendo a trovarle, ne ha acquistato diversi esemplari in blocco proprio con l’intento di portare a casa la differenza con il normale prezzo di listino — complice la febbre da nuove console.

Febbre che prosegue coinvolgendo perfino le scatole e creando più di un problema su eBay, il noto sito di aste dove viene rivenduto, nuovo o usato, praticamente di tutto. Qualcuno, infatti, si è inserito nel business delle scatole vuote di PS5 e Xbox Series X (no, non stiamo scherzando, esiste davvero), che per motivi a noi ignoti spesso vengono acquistati da genitori che vogliono farsi disprezzare a vita dei figli, per degli scherzi.

Thanks, VGC

Tuttavia, sembra che alcuni non stiano esplicitando in modo del tutto chiaro che a essere in vendita sia la scatola vuota, e non la console: così le aste sono arrivate anche a $1.300, con il cliente che oltre ad aver offerto una cifra che sarebbe stata spropositata (ma qualsiasi cifra è spropositata se supera il prezzo di listino imposto da Sony, ndr) anche a console inclusa, spenderebbe questa cifra per una scatola di PS5, e non per PS5.

Un portavoce di eBay è intervenuto sulla questione precisando che «ci stiamo muovendo per rimuovere le aste fraudolente dal nostro mercato», dal momento che molti consumatori solo alla ricezione della merce si rendono conto di aver acquistato le scatole vuote e lamentano di essere stati raggirati nei commenti di feedback.

E, come per ogni cosa su internet, leggere prima di agire non sarebbe male, quando il tutto viene esplicitato: «ai consumatori raccomandiamo di fare attenzione e di leggere dettagliatamente la descrizione dei prodotti» ha aggiunto il portavoce di eBay, citato da VGC.