Stream Deck Elgato, accessorio indispensabile per gli streamer, in sconto del 40% su Amazon!

Se siete alla ricerca di un accessorio utile per ottimizzare e migliorarvi al vita durante i vostri eventi in streaming? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere l’eccellente Elgato Stream Deck a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Elgato Stream Deck è probabilmente la soluzione migliore per la maggior parte dei creatori di contenuti. Nel suo corpo compatto, vi permette di creare e personalizzare 15 tasti per delle azioni rapide, compresa la possibilità di creare delle cartelle e delle schermate con altre sotto-azioni.

Considerando il numero di pulsanti, questa versione della Stream Deck è eccellente per chi vuole avere una regia più agile e articolata durante le sue live, ma non ha difficoltà a organizzarsi con cartelle in caso del bisogno di numerose azioni rapide. Un semplice tocco vi consentirà di cambiare scene, lanciare contenuti media, regolare l’audio e altro ancora, mentre il feedback visivo conferma ogni vostro comando.

Stream Deck integra gli strumenti e rileva automaticamente le scene, i contenuti multimediali e le fonti audio, permettendovi di controllarli con il rapido tocco di un tasto in molteplici applicazioni, come Elgato Game Capture, OBS, XSplit, TipeeeStream, Twitch, YouTube e molto altro.

Solitamente Elgato Stream Deck viene proposto a 149,95€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 89,99€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di quasi 60€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un accessorio imperdibile per tutti colori che si cimentano con lo streaming di contenuti a prezzo scontato.

