Stray da record su PlayStation, anche se non ha vinto il GOTY

Tra i giochi più strani e originali usciti quest’anno, Stray ha senza dubbio un posto speciale nel cuore dei giocatori di tutto il mondo.

Il gatto di Annapurna Interactive (che trovate anche su Amazon) ha fatto breccia nel cuore di molti, tanto che il titolo è stato addirittura candidato a GOTY ai The Game Awards 2022.

Nella nostra recensione del gioco, infatti, vi avevamo ampiamente sottolineato tutte le particolarità di un prodotto sicuramente molto originale, sebbene con qualche criticità difficile da trascurare.

Ora, mentre qualcuno ha ben pensato di realizzare una vera e propria versione a 8-bit per Game Boy di Stray, il gioco ha ottenuto un considerevole traguardo su console PlayStation.

Come riportato da Game Rant, Stray è stato giocato da milioni di persone in tutto il mondo, almeno secondo i dati recentemente pubblicati da Sony.

Il gioco, nominato per il premio principale ai The Game Awards vincendo sia la categoria Best Indie che quella Best Debut Indie, a quanto pare ha tagliato un altro traguardo.

Difatti, grazie al PlayStation Wrap-Up di quest’anno, è possibile farsi un’idea ancora più precisa di quante persone abbiano giocato al titolo.

Secondo l’infografica che accompagna la sezione PS Plus del sito, 635 mila palloni da basket sono stati messi a canestro nel gioco, il che indica un numero totale di giocatori dell’ordine di milioni.

Fare canestro in Stray è piuttosto importante, dato in questo modo si sblocca uno dei tanti Trofei del gioco. Secondo l’applicazione PlayStation, solo il 14,2% dei giocatori ha sbloccato il Trofeo Boom Chat Kalaka.

Combinando queste due informazioni si scopre che ben 4.471.831 giocatori hanno giocato a Stray su PlayStation, rendendolo uno dei giochi indie più giocati degli ultimi anni.

Come spesso accade in questi casi, i dati di vendita esatti di Stray non sono disponibili pubblicamente, anche se ci sono molte prove che ne indicano il successo commerciale.

Poco dopo il lancio del gioco, Stray ha in ogni caso battuto il record di giocatori contemporanei dell’editore Annapurna Interactive su Steam.

Del resto, il gioco ha fatto una comparsata anche al TG1, che una volta tanto non ha parlato dei videogiochi solo come strumento di morte.

Restando in tema di stranezze legate al gioco, qualcuno tempo fa ha realizzato alcune mod fuori di testa dedicate al gioco in questione, tra cui quella che vi permette di rimpiazzare il gatto con un cane.