SteelSeries Arctis 7P+, cuffie gaming wireless al top, al prezzo più basso di sempre su Amazon

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sulle cuffie e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui stanno venendo proposte le cuffie SteelSeries Arctis 7P+.

Le cuffie gaming SteelSeries Arctis 7P+ costituiscono la proposta wireless di fascia alta della nota compagnia danese e sono compatibili con Sony PS5, PS4, PC, Mac Android, Nintendo Switch e altri dispositivi. Grazie ai driver degli speaker da 40 mm, le cuffie gaming SteelSeries Arctis 7P+ offrono un’esperienza sonora coinvolgente con una distorsione ridotta anche a volumi elevati.

Il comfort delle cuffie gaming SteelSeries Arctis 7P+ è affidato alla loro struttura in acciaio leggero e resistente e una comoda fascia per occhiali da sci per una vestibilità regolabile. La batteria integrata assicura un’autonomia sino a 30 ore; inoltre, è possibile effettuare una carica di soli 15 minuti per avere ulteriori 3 ore di ascolto.

Il microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, riconosciuto come uno dei migliori in ambito gaming, certificato Discord, completa l’offerta sonora di queste ottime cuffie gaming SteelSeries Arctis 7P+.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa le cuffie SteelSeries Arctis 7P+ a soli 119,99€, rispetto ai consueti 199,99€ di listino, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 80€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere delle ottime cuffie wireless ad un prezzo eccellente!

