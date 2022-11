SteelSeries Aerox 3, mouse wireless ultra leggero oggi quasi a metà prezzo su Amazon!

Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, dandovi la possibilità di acquistare tantissimi articoli a prezzi ultra vantaggiosi. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui mouse gaming e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto lo SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx su Amazon.

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx è un dispositivo davvero ultra leggero, dato il peso di appena 68 grammi, così da garantirvi ore di utilizzo senza alcun affaticamento. Il sensore ottico TrueMove Core da 18.000 CPI assicura una precisione ottimale in qualsiasi circostanza, mentre i pattini di scorrimento in PTFE vergine al 100% vi permetteranno di muovere il mouse fluidamente.

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx è dotato della protezione AquaBarrier, con una certificazione IP54 che assicura una perfetta resistenza ad acqua e polvere così da essere sempre al sicuro da eventuali incidenti.

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx viene commercializzato in combinazione con un cavo USB-C flessibile e leggero, con una texture in microfibra morbida super mesh per minore resistenza, ed è in grado di collegarsi ai vostri dispositivi anche tramite Bluetooth 5.0 o rete wireless a 2,4GHz.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx a soli 59,99€, rispetto ai consueti 109,99€ di listino, con uno sconto del 45% e un risparmio reale di 50€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottimo headset gaming a un prezzo eccellente!

