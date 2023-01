SteelSeries Aerox 3, mouse gaming superleggero, ora in forte sconto! -36%

Se state cercando un mouse gaming wireless di alta qualità per un controllo preciso delle vostre azioni durante le sessioni di gioco, allora questa è l’offerta che fa per voi! Attualmente, il famoso portale di e-commerce Amazon sta offrendo la possibilità di acquistare il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow ad un prezzo molto conveniente.

SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow è un mouse gaming wireless ultra leggero, pesando solo 68 grammi, il che gli consente di utilizzarlo per lunghe ore senza affaticamento. Il sensore ottico TrueMove air da 18.000 CPI garantisce una precisione eccellente in qualsiasi situazione, mentre i pattini di scorrimento in PTFE al 100% consentono un movimento fluido del mouse.

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow è protetto dalla tecnologia AquaBarrier, con una certificazione IP54 che garantisce una perfetta resistenza all’acqua e alla polvere, in modo da essere sempre protetto da eventuali incidenti. Viene venduto con un cavo USB-C flessibile e leggero, con una texture in microfibra morbida super mesh per minore resistenza, e può essere collegato ai dispositivi tramite Bluetooth 5.0 o connessione wireless a 2,4GHz.

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow offre un’autonomia particolarmente elevata, in quanto è possibile utilizzarlo senza interruzioni fino a oltre 200 ore. Inoltre, è possibile ricaricarlo anche in maniera rapida in caso di necessità.

Solitamente, il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow viene proposto a 109,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 69,99€, con uno sconto del 36*% e un risparmio reale di 40€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo mouse gaming a prezzo scontato!

