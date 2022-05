Steam vi regala un nuovo gioco gratis, ma solo per poche ore

Per un periodo di tempo davvero limitato è disponibile una nuova sorpresa su Steam: lo store ideato di Valve sta infatti offrendo a tutti i suoi utenti la possibilità di riscattare un nuovo gioco gratis.

Si tratta di un titolo che vedrà i giocatori combattere contro un esercito di zombie, ma a differenza dei più amati titoli appartenenti al genere horror come Resident Evil Village (potete acquistarlo in offerta su Amazon) in questa avventura non solo interpreteremo un alieno, ma lo saranno anche i nostri avversari non-morti.

Il nuovo gioco gratis offerto da Steam è infatti Mido and Di, uno sparatutto in terza persona nel quale dovremo difenderci da diverse ondate di zombie alieni pronti a sconfiggerci, utilizzando tre armi diverse.

La trama parla di un bambino alieno di nome Mido, terrorizzato da incubi sugli zombie: un giorno disegna però Di, un personaggio che prende vita e gli insegna come riuscire a combatterli.

Mido and Di fu inizialmente concepito come un progetto d’animazione, che però non venne mai realizzato e si trasformò in questo sparatutto che oggi potrà essere vostro senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Solo fino alle ore 19.00 di lunedì 2 maggio potrete infatti aggiungerlo al vostro account Steam completamente gratis, a differenza dei 4.99€ solitamente richiesti per il prodotto.

Potete iniziare subito a riscattare lo shooter alieno dirigendovi al seguente indirizzo: basterà effettuare l’accesso e cliccare sul pulsante «Aggiungi all’account».

Se avrete eseguito l’operazione correttamente, potrete trovare Mido and Di nella vostra libreria di giochi e procedere immediatamente con il download del vostro nuovo gioco gratis.

Ricordiamo che non si tratta dell’unico omaggio a vostra disposizione: Steam e Bethesda hanno infatti offerto a tutti gli utenti 3 amatissimi giochi gratis, che a differenza di questa promozione saranno disponibili per sempre senza alcun costo.

Se siete alla ricerca di ulteriori regali su PC, vi ricordiamo che Epic Games Store ha già messo a disposizione due nuovi giochi gratis.

Nel caso siate invece interessati a omaggi per il gaming su console, non dimenticatevi di riscattare i nuovi giochi Games With Gold disponibili dal primo maggio.