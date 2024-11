Steam vi regala un ironico survival spaziale: ecco come riscattarlo

I regali di Steam non sono ancora finiti: da questo momento potete infatti approfittare di una promozione per riscattare un nuovo gioco gratis sui vostri account.

Lo store Fanatical sta infatti festeggiando i suoi saldi del Black Friday offrendo anche un omaggio totalmente gratuito, che non richiede alcun obbligo di acquisto e che potrete riscattare direttamente su Steam.

Si tratta di Breathedge, un survival open world spaziale che non si prende mai troppo sul serio: vestirete i panni di un semplice "tizio" impegnato a trasportare le ceneri del nonno, ma che si ritroverà suo malgrado al centro di una cospirazione universale.

Dovrete dunque fare del vostro meglio per sopravvivere in una vera e propria discarica interestellare, costruendo strumenti giusti, sfruttando i rifiuti a vostro vantaggio e perfino controllando stazioni spaziali.

Per accedere a quest'offerta basterà accedere alla seguente pagina ufficiale, creando un profilo appositamente per lo store Fanatical, e accettare di ricevere la newsletter ufficiale — potrete sempre cancellare la vostra iscrizione in seguito, qualora non fosse di vostro gradimento.

Dopo averlo aggiunto al carrello e aver completato un "acquisto" a 0 euro e 0 centesimi, basterà collegare l'account al vostro profilo Steam ed effettuare in pochi istanti il riscatto: troverete la chiave di gioco ad attendervi nella sezione dedicata.

Se avrete completato l'operazione con successo, presto troverete Breathedge pronto per il download su Steam: il vostro nuovo gioco gratis resterà vostro per sempre e senza limiti di tempo.

Vi raccomandiamo però di approfittare il prima possibile di questa occasione: la promozione resterà disponibile per 2 giorni e 15 ore da quando stiamo scrivendo questo articolo, oppure fino ad esaurimento scorte.

Le offerte di Fanatical si rivelano spesso particolarmente popolari, motivo per il quale vi invitiamo a non esitare e fare subito vostro questo divertente survival.

