Steam vi offre un nuovo gioco gratis, ma solo per pochi giorni

Da questo momento potete aggiungere al vostro catalogo su Steam un nuovo gioco gratis, che può essere vostro per sempre: si tratta di un’iniziativa lanciata dagli stessi sviluppatori, a causa dell’imminente rimozione da tutti gli store.

Blue Wizard Digital ha infatti deciso di offrire in regalo a tutti i giocatori PC l’apprezzato Friday the 13th Killer Puzzle: a differenza del più popolare survival horror su licenza (che trovate su Amazon), in questo titolo dovrete uccidere i campeggiatori risolvendo divertenti rompicapo.

Con un comunicato ufficiale (via ComicBook), il team di sviluppo ha dovuto purtroppo comunicare di non essere riuscita a rinnovare la licenza ufficiale, il che porterà all’inevitabile rimozione del gioco dai negozi digitali su tutte le piattaforme.

Tuttavia, a differenza delle versioni disponibili su console, grazie a Steam potrete avere a disposizione il gioco completamente gratis e continuare a giocarci anche dopo la sua rimozione dagli store, prevista per il 23 gennaio 2023.

Friday the 13th Killer Puzzle vi offrirà diverse soluzioni e trappole per riuscire ad assassinare in modo cruento tutti i campeggiatori, ma offre anche la possibilità di bloccare le scene più cruente per renderla un’esperienza più rilassante e leggermente meno brutale.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il titolo presenta una media del 93% di recensioni positive sulla pagina Steam: la community ha dunque apprezzato questa piccola perla, che da adesso e per pochi giorni potrà essere vostra senza alcun costo aggiuntivo.

Non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Aggiungi alla libreria» per entrarne in possesso per sempre: dopo aver eseguito questa operazione, potrete scegliere di scaricarlo anche in un secondo momento e tutte le volte che vorrete. Naturalmente, dovrete assicurarvi di aggiungerlo al vostro catalogo entro il 23 gennaio, prima che sia troppo tardi.

