Epic Games Store, disponibile a sorpresa il terzo gioco gratis della settimana

Contrariamente a quanto annunciato inizialmente, Epic Games Store ha deciso di fare una gradita sorpresa a tutti i fan: da questo momento è infatti possibile scaricare non due, ma ben tre giochi gratis.

Come sempre, non sarà naturalmente necessario effettuare alcun acquisto o essere iscritti ad abbonamenti come Xbox Game Pass, ma semplicemente essere in possesso di un account sullo store per procedere al riscatto del vostro nuovo gioco gratuito.

Oltre ai già annunciati First Class Trouble e Gamedec, potrete dunque accedere a un terzo regalo aggiuntivo, disponibile come sempre per una settimana e fino al prossimo giovedì 19 gennaio.

Sulle nostre pagine troverete inoltre tutti i giochi gratis offerti dallo store dal 2018 fino a oggi, che abbiamo appena aggiornato tenendo conto della nuova proposta a sorpresa di Epic Games, disponibile fino alle ore 17.00 del prossimo giovedì.

Il terzo gioco gratis a sorpresa è Divine Knockout (DKO), un originale picchiaduro platform in terza persona che potrete riscattare senza alcun costo aggiuntivo, a patto di essere naturalmente iscritti sullo store.

Di seguito troverete la sinossi ufficiale del nuovo gioco gratuito disponibile da questo momento, direttamente dalla pagina ufficiale su Epic Games Store:

Metti KO gli dei nell’unico picchiaduro platform in terza persona! Diventa un dio leggendario, lotta in tre dimensioni e scaglia i nemici fuori dalla mappa. Danneggia i nemici per renderli vulnerabili, poi scaraventali fuori dall’arena con un colpo! Goditi combattimenti ispirati ai picchiaduro platform in 2D, stavolta in una nuovissima prospettiva in terza persona.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

