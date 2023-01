Steam svela il primo gioco gratis per il weekend del 2023: è uno sparatutto sci-fi

In occasione del primo weekend del 2023, Steam ha deciso di rinnovare l’iniziativa che consente a tutti gli utenti di provare un nuovo gioco gratis per tutto il fine settimana, senza che sia necessario alcun acquisto o iscrizione aggiuntiva.

Si tratta di The Anacrusis, uno sparatutto fantascientifico cooperativo in prima persona, particolarmente indicato per quei giocatori che amano utilizzare i mouse gaming (trovate l’ottimo Logitech G402 su Amazon) e per divertirvi in compagnia dei vostri amici.

Il titolo di Stray Bombay è disponibile in Early Access dallo scorso gennaio — se siete curiosi di scoprirne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata — e da questo momento potrete dunque scaricarlo sui vostri dispositivi, senza dover spendere nemmeno un centesimo.

In The Anacrusis vi troverete a bordo di una navicella spaziale: dovrete allearvi insieme ai vostri compagni per sconfiggere numerose orde di alieni e sbloccare tante nuove abilità e armi da utilizzare.

L’aspetto sicuramente più interessante di questo prodotto è l’utilizzo del cosiddetto «AI Driver»: un sistema in grado di bilanciare il livello di sfida in base alle effettive abilità dei giocatori, proponendo così sfide equilibrate e adatte a tutti i team in gioco.

Se siete curiosi di provare questa avventura cooperativa, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante «Avvia gioco» per iniziare il download sul vostro client Steam su PC.

In alternativa, segnaliamo che The Anacrusis è uno dei tanti giochi verificati anche per Steam Deck, nel caso preferiate allearvi con i vostri amici in modalità portatile. La prova terminerà ufficialmente tra 3 giorni: se vorrete fare vostro per sempre questo titolo, segnaliamo che potete approfittare di un’offerta speciale con il 67% di sconto.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis su PC, vi ricordiamo che da poche ore sono ufficialmente disponibili due nuovi giochi gratis su Epic Games Store da non lasciarvi scappare. Inoltre, Prime Gaming ha deciso di rinnovare la propria linea di titoli in omaggio per il mese di gennaio 2023, proponendo tra i tanti giochi gratis anche The Evil Within 2.