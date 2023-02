Steam svela 3 nuovi giochi gratis per il weekend: ci sono grandi strategici (e un big Marvel)

Anche per questo fine settimana, il noto store Steam ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti una grande selezione di giochi gratis per tutto il weekend, che includono anche una delle più recenti e apprezzate produzioni ispirate all’universo Marvel.

Il weekend del negozio digitale di casa Valve è stato infatti prevalentemente dedicato ai grandi strategici, tra i quali non possiamo non segnalarvi Marvel’s Midnight Suns, la sorprendente produzione di Firaxis Games (se lo preferite su console, trovate la Enhanced Edition in sconto su Amazon).

Ma questo è soltanto uno dei 3 giochi gratuiti disponibili per il fine settimana di Steam e per i quali non sarà necessario alcun costo aggiuntivo: basterà infatti essere in possesso di un account, avviare il download sul vostro dispositivo e divertirvi.

Oltre alla già citata produzione Marvel, da questo momento potete scaricare sui vostri PC anche Age of Empires IV e Book of Demons, per un fine settimana ricco di grandi sfide.

Marvel’s Midnight Suns ha deciso di celebrare l’imminente lancio di Venom come nuovo personaggio con un weekend gratuito: in questo titolo potrete combattere insieme ai vostri supereroi e guerrieri soprannaturali preferiti in spettacolari battaglie tattiche, ideate dagli autori di XCOM.

Age of Empires IV ha poi bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del quarto capitolo della leggendaria serie strategica in tempo reale di Microsoft e Xbox Game Studios, che vi porrà al centro di importanti battaglie e vi chiederà di espandere il vostro impero, scegliendo come plasmare la vostra storia.

Infine, Book of Demons è un divertente ibrido tra gioco di carte e hack and slash, dove sarete voi a stabilire quanto dureranno le vostre missioni: dovrete affrontare livelli generati proceduralmente e provare a sconfiggere le armate delle tenebre nei sotterranei.

Le prove gratuite sono già disponibili da ora e fino all’inizio della prossima settimana: non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link per poter avviare fin da subito l’installazione sui vostri PC.

Se vorrete poi fare vostri questi giochi per sempre, vi segnaliamo anche che Marvel’s Midnight Suns e Age of Empires IV sono attualmente disponibili in sconto al 40%, mentre Book of Demons potrà essere vostro addirittura con un generoso 80% in meno sul prezzo.

Se invece volete aggiungere alla vostra raccolta nuovi giochi gratis che siano vostri per sempre, vi segnaliamo gli ultimi omaggi settimanali di Prime Gaming e anche di Epic Games Store svelati nelle scorse ore.

Inoltre, segnaliamo che anche Xbox ha deciso di proporre un interessante weekend gratuito per le sue console: da questo momento potete provare due grandi produzioni senza costi aggiuntivi.