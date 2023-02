Prime Gaming, disponibili da ora gli ultimi 3 giochi gratis di febbraio

Da questo momento sono ufficialmente disponibili gli ultimi 3 giochi gratis di Prime Gaming offerti nel mese di febbraio, concludendo così la line-up di titoli in omaggio previsti dal servizio in abbonamento.

Tutti gli utenti iscritti a Prime possono infatti accedere a numerosi vantaggi, tra cui una proposta in continuo aggiornamento di titoli gratuiti che potranno essere vostri per sempre (trovate tutti i dettagli su Amazon).

La scorsa settimana vi avevamo segnalato 2 nuovi titoli riscattabili, naturalmente ancora disponibili per il download, mentre da questo fine settimana potrete aggiungere alla vostra collezione addirittura 3 piccole perle da non lasciarvi scappare.

Si tratta di Tunche, Space Warlord Organ Trading Simulator e di Space Crew Legendary Edition, tutti titoli che non necessiteranno di account aggiuntivi, ma che saranno riscattabili e giocabili direttamente sull’apposita Amazon Games App.

Tunche è un affascinante gioco d’azione con elementi roguelike che potrete affrontare da soli o in compagnia dei vostri amici: avrete a disposizione 5 personaggi diversi tra cui scegliere e dovrete riportare la pace nella foresta amazzonica.

Space Warlord Organ Trading Simulator è invece, come potete immaginare dal solo nome, il titolo più folle tra quelli disponibili per questa settimana: si tratta di un simulatore horror in cui dovrete comprare, vendere e scambiare organi di cadaveri, il tutto ambientato in un universo sci-fi.

Restando in tema spaziale, ma con tematiche decisamente ben diverse, in Space Crew Legendary Edition dovrete reclutare ed addestrare il vostro equipaggio per poter diventare una leggenda galattica, proteggendo la Terra dalla crescente minaccia di asteroidi e invasioni aliene.

Per poter riscattare i vostri nuovi titoli gratuiti su PC, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale di Prime Gaming al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione «Giochi settimanali» e selezionare il pulsante «Riscatta gioco» su tutti i titoli che vi interessano, seguendo poi le istruzioni per scaricarli e iniziare a giocare.

Le novità non sono però affatto terminate qui: proprio pochissime ore fa, Amazon ha infatti svelato i nuovi omaggi gratuiti che saranno disponibili nelle prossime settimane e per tutto il mese di marzo.

E avete ancora fame di giochi gratis, curiosamente, anche il nuovo omaggio settimanale di Epic Games Store è a tema spaziale, con l’unica eccezione che il titolo proposto è un intrigante strategico.