State of Decay 2, polemiche per un tratto anti-nazista: arrivano le scuse

Il caso di State of Decay 2 ci insegna che anche le migliori intenzioni possano essere male interpretate ed essere oggetto di critiche politiche, soprattutto se legate ad un tema delicato come il nazismo.

Non è la prima volta in questi ultimi giorni che un gioco finisce nell’occhio del ciclone per presunti messaggi antisemiti: anche Destiny 2 qualche giorno fa era stato costretto a fare marcia indietro e scusarsi per uno slogan.

In questa occasione ad essere invece finita sotto accusa è stata l’abilità «Punched Nazis» del gioco, che tradotto significa letteralmente aver preso a pugni i nazisti.

Si tratta di una caratteristica in grado di aumentare i danni del proprio avatar, ma che allo stesso tempo include un tratto che li rende più irritabili di fronte agli altri personaggi del gioco.

Una caratteristica segnata negativamente che non è proprio andata giù a James Seow, lo sviluppatore di Steam Marines 2, che ha chiesto immediatamente spiegazioni al team di State of Decay 2.

Come riportato da PC Gamer, Seow sarebbe stato successivamente bloccato dal loro account Twitter dopo aver chiesto, utilizzando termini coloriti, perchè fossero presenti contenuti a favore del nazismo.

IF WE'RE KEEP SCORE NOW BOTH @STATEOFDECAY AND @UNDEADLABS HAVE BLOCKED ME FOR POINTING AT THE NAZI SHIT IN THEIR GAME #STATEOFDECAY2 YOU WANNA COMMENT @Xbox @Microsoft @MicrosoftHelps @XboxSupport #StateOfDecay2 ? https://t.co/PGEgxnbuBR pic.twitter.com/CxiSPOGm28

Il team ha anche voluto spiegare che la trait in questione non è mai stata concepita con l’intento di essere negativa, ma che si è trattata di una situazione venutasi a generare con l’introduzione del sistema di moralità.

In ogni caso l’abilità sarà corretta con una patch, togliendo semplicemente la caratteristica che rende irritabili i giocatori ed avere unicamente bonus, senza penalità.

Now that we know it, we’re fixing it. We’re removing the negative Morale effect from the trait and it will only have its positive effect on Fighting experience going forward (that has never changed). This change will be in an upcoming hotfix (👇 how it will appear before & after) pic.twitter.com/URDlsq6RuJ

— State Of Decay 2 (@StateOfDecay) February 25, 2021