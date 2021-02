Destiny 2 rimuoverà uno slogan antisemita: le scuse di Bungie

Le sfide settimanali di Destiny 2 sono sicuramente un ottimo incentivo per spingere i giocatori a migliorarsi.

In questi giorni gli utenti si stanno anche godendo la stagione 13, che ha anche accolto degli interessanti ritorni provenienti direttamente dal primo titolo.

Solitamente le sfide settimanali sono solo un’aggiunta che condiziona unicamente il gameplay, non un evento che fa notizia.

Una delle challenge proposte ha però scatenato tante polemiche online, al punto da costringere Bungie stessa a porre rimedio.

Come riportato infatti da Kotaku, una delle sfide settimanali di Destiny 2 cita uno slogan antisemita, risalente al nazismo della Gioventù Hitleriana.

La weekly challenge infatti era stata rinominata «Blood and Honor», in italiano tradotto letteralmente «Sangue e Onore», che a sua volta è una traduzione dello slogan nazista «Blut und Ehre».

La svista non è certo passata inosservata e diversi utenti hanno chiesto a Bungie di sostituire il prima possibile lo slogan incriminato.

Just to be sure I didn't imagine it last week, I took a screen grab of the bounty challenge completion banner that says 'Blood and Honor'. Once again, I call on @Bungie to recognize and replace this N*zi slogan. @A_dmg04 @Cozmo23 https://t.co/tNIvO283G7 pic.twitter.com/TuIKUbwnEO

— Mardin of Chatzuk (@MardinofChatzuk) February 16, 2021