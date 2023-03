Star Wars Jedi Survivor, il nuovo story trailer esplora il Lato Oscuro

Manca poco più di un mese a Star Wars Jedi Survivor, e Cal Kestis si fa attendere con il nuovo story trailer davvero spettacolare.

Il seguito di Fallen Order è stato annunciato tempo fa, e i giocatori hanno già dovuto subire un rinvio.

Non un rinvio eccezionale, va detto, ma comunque fastidioso per chi voleva mettere le mani sulla nuova avventura nella galassia lontana lontana.

E dopo il primo trailer di gameplay di qualche settimana fa, ora è tempo di scoprire la storia in cui dovrà imbarcarsi Cal Kestis.

L’ultimo trailer di Star Wars Jedi Survivor di Respawn riporta in auge alcuni vecchi alleati del nostro Cal, tra cui Merrin e Greez Ditzus, e alcuni nuovi partner sensibili alla Forza che viaggiano nel cuore dell’Impero per preservare ciò che resta dell’Ordine dei Jedi.

E non manca neanche del gameplay, che ci mostra le combo e gli attacchi combinati, così come alcuni enigmi e momenti importanti della storia che non vediamo l’ora di vivere:

Sembra proprio che Cal Kestis dovrà affrontare una lotta impegnativa contro l’Impero, un tema che sarà centrale in Star Wars Jedi Survivor.

Il titolo precedente era ambientato cinque anni dopo gli eventi del film La Vendetta dei Sith in cui Cal, un ex-Padawan, cercava di nascondere il suo addestramento agli agenti dell’Imperatore, decisi a spazzare via tutti i Jedi.

Questo nuovo episodio della saga promette quindi una trama molto più matura, a dimostrazione di quanto il team di sviluppo voglia fare il proverbiale salto di qualità:

«I tempi bui si avvicinano e Cal Kestis cerca un rifugio sicuro lontano dall’Impero. Cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order, un Cal Kestis più maturo deve guardare oltre la sua spada laser per trovare il suo destino all’ombra dell’Impero. Amici familiari e nuovi alleati – Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev) e il nuovo mercenario Bode Akuna (Noshir Dalal) – sono al fianco di Cal contro l’Impero e i nemici più spietati della galassia. La ricerca di Cal lo porterà su nuovi pianeti e frontiere familiari della galassia di Star Wars, tra cui Koboh, che è la patria dei Bedlam Raiders.»

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile dal 28 aprile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Per non perdervi nessuna notizia vi consigliamo di seguire la nostra pagina dedicata al videogioco sul sito.

Nel mentre, aspettiamo di vedere quali saranno i prossimi videogiochi di Star Wars, dato che secondo Electronic Arts ne dovremmo avere uno ogni sei mesi, più o meno.