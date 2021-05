Star Wars Day, fino a oltre il 20% di sconto su vari set LEGO su Amazon!

Dopo le offerte del giorno, che oggi vertevano sui videogiochi Electronic Arts, tra cui il buon Star Wars Squadrons, il noto portale Amazon torna sulle nostre pagine con una serie di interessantissime offerte inerenti ai set LEGO Star Wars per festeggiare degnamente lo Star Wars Day, che si celebra proprio oggi, martedì 4 maggio.

Tra i vari set proposti attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il casco di Darth Vader, che potete acquistare a soli 60,34€, rispetto agli usuali 70,99€ di listino, per un risparmio reale di 10,65€.

Il set, composto da 834 pezzi, è adatto ad un pubblico di adulti ed il modello finale non potrà altro che fare una bella figura esposto sia in casa che in ufficio. Una vostra assemblato misura 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità, quindi non è necessario avere a disposizione tanto spazio per esporlo con gioia all’interno di una stanza.

Il casco di Darth Vader, dall’incredibile impatto visivo, è dotato di un supporto con targhetta ed è il regalo perfetto da fare (o farsi) a qualsiasi amante della serie di Guerre Stellari. Si tratta di un progetto di costruzione impegnativo e gratificante, in grado di regalare una pausa avvincente e antistress dal mondo reale, magari aiutati anche da altre persone.

Se desiderate qualcosa di più impegnativo, invece, potreste essere interessati al set LEGO Star Wars Mos Eisley, acquistabile a 349,99€ e composto da ben 3.187 pezzi, che vi terrà impegnati per parecchio tempo. Il set riporterà i fan a uno dei momenti classici della saga di Star Wars e include 21 minifigure LEGO con sette personaggi che non troverete da nessuna altra parte.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui set LEGO Star Wars presenti su Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

