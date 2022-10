Star Citizen mostra finalmente il single player, dopo anni di attesa

Era il 18 ottobre 2012 quando il progetto Star Citizen vedeva il lancio ufficiale della sua campagna di crowdfunding, un successo inaudito che ancora macina milioni su milioni.

A circa dieci anni dopo il via della raccolta fondi, Chris Roberts e il suo team di programmatori non sono ancora arrivati a rilasciare una data definitiva per il lancio del gioco completo.

Ad oggi, infatti, il contatore di crowdfunding gestito dallo sviluppatore Cloud Imperium Games ha superato la soglia dei 500 milioni di dollari (non proprio bruscolini, insomma).

Ora, come riportato anche da Wccftech, sono emersi in rete una serie di contenuti leak del gioco, al cui interno vengono mostrati diversi minuti tratti da Squadron 42, ossia l’imponente modalità single player di Star Citizen.

La tanto attesa campagna per giocatore singolo della ben nota space opera di Roberts ha finalmente portato alla luce un po’ di gameplay in-engine.

Il fatto che Star Citizen si trovi in una sorta di limbo non è una novità, ma per lo meno i filmati che dal gioco che sono emersi dimostrano un buon livello qualitativo.

In ogni caso, il video che trovate poco più in basso proviene da una build interna e mostra cutscene renderizzate dal client.

Mentre Squadron 42 non ha una data di uscita vera e propria, le sezioni del gioco viste sino a questo momento sono relative a una versione alpha rilasciata nel giugno 2022 (in ogni caso, tutto ciò che è presente nel video è in-engine).

Del resto, il gioco principale si trova ancora in fase alpha e non ci sono indicazioni su quando potrebbe arrivare una fase beta o un rilascio vero e proprio. Vi terremo aggiornati, speriamo già nel corso del prossimo anno.

