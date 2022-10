SSD NVMe compatibile con PS5 ora a un prezzo imperdibile per il Prime Day di Amazon! -54%

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente all’SSD Samsung 980 Pro da 2TB, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime «

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student a metà prezzo! «

Samsung 980 Pro è un’unità M.2 2280 standard dotata di un dissipatore integrato, che porta lo spessore finale a circa 8,5 mm, rendendolo pienamente compatibile con PlayStation 5 e PC. Il dissipatore integrato è ottimizzato grazie alla tecnologia data center, la quale consente di dissipare il calore in modo semplice ed efficace dal chip del controller interno.

In generale, Samsung 980 Pro è un’unità PCIe Gen 4 che presenta velocità in lettura e scrittura di 7000 MB/s e 5000 MB/s, oltre che prestazioni casuali 4K di un milione di IOP. Troviamo anche 1GB di cache DDR4, memoria NAND TLC di alta qualità di Samsung e ben cinque anni di garanzia.

L’installazione su PlayStation 5 è semplice e veloce. La presenza del dissipatore integrato è un tocco importante, soprattutto per configurazioni che non prevedono il raffreddamento dello slot M.2. Performance adeguate sia per l’archiviazione che per il gioco.

Solitamente l’SSD Samsung 980 Pro da 2TB viene venduto a 469,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 216,29€, con un risparmio reale di 253,70€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo SSD a un prezzo davvero imperdibile!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!