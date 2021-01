Square Enix Sale su Humble Bundle: giochi a partire da 5,99€!

Humble Bundle ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permetterà di acquistare un gran numero di titoli pubblicati da Square Enix a prezzi davvero bassissimi.

Ad esempio, tra i vari prodotti presenti in offerta trovate Nier: Automata Game of the Yorha Edition, action game realizzato da Platinum Games che narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico governato dalle macchine e ora invaso da potenti biomacchine. Questa edizione del titolo include il gioco originale, il DLC 3C3C1D119440927 ed una serie di skin ed accessori. Solitamente Nier: Automata Game of the Yorha Edition viene proposto a 39,99€, ma oggi potete averlo a soli 19,99€.

Piuttosto interessante anche Octopath Traveler, pluripremiato gioco di ruolo di stampo classico apparso originariamente su Nintendo Switch nel quale controllerete otto personaggi e partirete in un epico viaggio nel vasto e meraviglioso mondo di Orsterra, scoprendo le storie affascinanti di ciascuno degli otto viaggiatori. Solitamente Octopath Traveler viene proposto a 59,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 29,99€.

Infine, se amate i giochi di ruolo, non potete certo lasciarvi sfuggire il remake di Secret Of Mana, pubblicato originariamente nel 1993. Il gioco narra fedelmente la storia originale offrendo allo stesso tempo delle immagini in 3D e dei comandi moderni. Include una colonna sonora riarrangiata, dei dialoghi doppiati e anche dei contenuti inediti. Anche in questo caso, Secret Of Mana viene proposto con uno sconto davvero sostanzioso, che vi permetterà di acquistarlo a soli 19,99€ rispetto ai 39,99€ usuali di listino.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi ricordiamo di consultare il catalogo completo dei prodotti in offerta direttamente a questo indirizzo.

Offerte Square Enix su Humble Bundle

