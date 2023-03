Square Enix, colpo di scena: il presidente Matsuda dice addio dopo gli ultimi flop

Square Enix ha comunicato un improvviso cambio ai vertici dell’azienda: il presidente e representative director Yosuke Matsuda è pronto a lasciare il gruppo giapponese dopo quasi 10 anni.

Il publisher di Final Fantasy (potete prenotare il sedicesimo capitolo su Amazon) è reduce da un periodo esattamente non positivo, a causa di diverse scelte controverse che il gruppo sta chiaramente pagando sul lungo periodo.

La stessa gestione di Matsuda è stata criticata notevolmente da community e addetti ai lavori nell’ultimo periodo, soprattutto in seguito alla famosa lettera di capodanno in cui svelava di aver riservato grossi investimenti al settore blockchain subito dopo aver venduto Tomb Raider e altre IP importanti al gruppo Embracer.

Una gestione culminata con diversi inciampi, come testimoniano anche il recente ri-assorbimento degli autori di Forspoken e la chiusura di Babylon’s Fall, che devono aver spinto il gruppo Square Enix a fare un cambiamento drastico ai vertici.

Dopo che i numeri del gruppo giapponese hanno iniziato una discesa che sembra sempre più inesorabile, il presidente Yosuke Matsuda ha annunciato le sue imminenti dimissioni, che saranno ufficializzate dal prossimo 1 giugno.

Come riportato da Gematsu, è già stato annunciato che il suo successore sarà Takashi Kiryu, insieme a una spiegazione sul perché è stata presa questa decisione così importante:

«In base ai rapidi cambiamenti dell’ambiente aziendale che circonda l’industria dell’intrattenimento, il cambio proposto intende ricostruire il team di gestione con l’obiettivo di adottare innovazioni tecnologiche in continua evoluzione e massimizzare la creatività del gruppo [Square Enix] per realizzare intrattenimento ancora più grande per i consumatori di tutto il mondo».

Insomma, sembrerebbe esserci da parte di Square Enix la volontà di effettuare una vera e propria rifondazione, a partire dai massimi vertici dell’azienda, e in base al quale potrebbe corrispondere anche un passo indietro rispetto a determinate scelte.

L’augurio di tutti i fan è che, dopo che questo cambio diventerà ufficiale, presto si possa dunque tornare effettivamente a parlare solo di videogiochi, lasciando da parte proposte come NFT e blockchain che hanno già dimostrato di non trovare l’apprezzamento di molti giocatori, non interessati a «contribuire» — come precedentemente suggerito proprio dai vertici dell’azienda — ma solo a giocare.

In ogni caso, non possiamo che attendere pazientemente ulteriori sviluppi per scoprire come si evolverà effettivamente il gruppo Square Enix: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità più interessanti.