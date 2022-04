Spring Tech Comet: notebook, smartphone e tanto altro a prezzi imperdibili!

La nota catena Comet ha lanciato l’incredibile promozione “Spring Tech” che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti tecnologici a prezzi assolutamente da non perdere! L’iniziativa sarà valida fino al prossimo 13 aprile; quindi, vi consigliamo di non perdere altro tempo e tuffarvi nelle fantastiche offerte presenti sul portale!

Ad esempio, tra le numerose offerte trovate la smart TV LG Nanocell QNED 8K 65QNED966PA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.499€, rispetto agli usuali 2.999€ di listino, per un risparmio reale di ben 1.500 euro.

La smart TV LG Nanocell 8K 65QNED966PA è equipaggiata con uno spettacolare pannello da 65″ a risoluzione 8K per fornire un dettaglio mai visto prima e una visione mozzafiato sotto tutti i punti di vista.

La smart TV LG Nanocell 8K 65QNED966PA combina le tecnologie Quantum Dot, NanoCell e MiniLED per offre una qualità di visione spettacolare, garantendo una fedeltà cromatica eccezionale unita a un contrasto ancora più marcato. Il potente processore 8K α9 Gen4 con AI sfrutta gli algoritmi di Deep Learning per analizzare o ottimizzare i contenuti in tempo reale, rendendo ogni scena spettacolare.

La smart TV LG Nanocell 8K 65QNED966PA è dotata di opzioni e modalità dedicate al mondo del gaming, a partire dal Game Optimizer fino ad arrivare ad ALLM ed eARC, grazie alle porte HDMI 2.1.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Comet e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

