Sportwatch Polar Vantage M a meno di 175 euro tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 2 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a sportwatch, accessori d’informatica e smart home, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Partiamo con lo sportwatch Polar Vantage M, dispositivo che offre una batteria di lunga durata, garantendo trenta ore in allenamento continuo con lettura ottica della frequenza cardiaca e GPS in Full Mode. L’ottimo sistema di lettura ottica Polar Precision Prime fornisce un monitoraggio accurato della frequenza cardiaca dal polso per oltre 130 sport, tra cui nuoto, ciclismo e running. Grazie a Polar Flow e Flow for Coach, Polar Vantage M è una soluzione completa per l’allenamento ed è possibile sincronizza i dati delle sessioni con Strava e TrainingPeaks. Inoltre, lo sportwatch potrà essere adattato al vostro stile per mezzo di vari cinturini intercambiabili di colori diversi.

Solitamente lo sportwatch Polar Vantage M viene proposto a 239,98€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 174,90€.

Continuiamo con il sistema Wi-Fi D-LINK COVR-1103, composto da tre elementi, che garantisce una copertura fino a 464m² e possono essere facilmente aumentati aggiungendo ulteriori punti Covr. Ciascuno di essi supporta Wireless AC Wave 2 a doppia banda ad elevate performance con tecnologia MU-MIMO e velocità combinate fino a 1,2 Gb/s. Lo Smart Roaming e lo Smart Stearing intelligenti vi collegheranno perfettamente al segnale più forte mentre vi sposterete da una stanza all’altra indirizzando i vostri dispositivi alla banda wireless ottimale.

Solitamente il sistema Wi-Fi D-LINK COVR-1103 viene proposto a 148,09€, ma oggi potrete averlo a soli 119,90€, con uno sconto del 19%.

