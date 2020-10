Spider-Man Miles Morales, non chiamatelo ‘old-gen’: il nuovo screen è sbalorditivo

Sony Interactive ha ufficializzato pochi giorni fa che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è disponibile in preorder sul PS Store ufficiale, con vari bonus speciali (come costumi aggiuntivi e molto altro).

Inutile dire che l’attesa per il ritorno di Miles su PS5 (e PS4) è davvero molto alta, tanto che lo sviluppatore Insomniac Games continua a stuzzicare i fan con nuove foto, informazioni o dettagli sul suo nuovo e promettente titolo.

Ora è il turno di un singolo screenshot in-game tratto dal gioco, così dettagliato e sorprendente da sembrare tratto da un filmato in CGI. Lo trovate poco sotto (cliccatelo per vederlo alla risoluzione ottimale).

Per farvi notare ancora più attentamente il livello grafico raggiunto da Insomniac, abbiamo deciso di ritagliare l’immagine zoomando sui dettagli della “calzamaglia” di Miles, in cui possiamo notare i singoli filamenti che la compongono.

Se la qualità grafica che potremo ammirare nel gioco in versione PlayStation 5 è questa, non vediamo l’ora di poterla vedere in movimento (magari su una TV che gli renda assoluta giustizia).

La trama di Marvel’s Spider-Man Miles Morales sarà ambientata subito dopo la fine del primo Marvel’s Spider-Man. Durante le feste natalizie, una guerra civile tra una corporazione e una gang di criminali senza scrupoli porterà il caos tra le strade di Harlem. Starà a Miles Morales, alias Spider-Man, tentare di mettere la parola fine a questa nuova minaccia.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales girerà sulla prossima console Sony in 4K HDR con riflessi ray-tracing attivi ed è atteso per il 12 novembre negli Stati Uniti e Giappone, e il 19 dello stesso in Europa, sotto forma di titolo di lancio PS5.

Avete già letto in ogni caso che i salvataggi del gioco potranno essere trasferiti da PS4 a PS5, per chiunque deciderà di prendere la versione next-gen del titolo solo successivamente? E gli ultimi, stupefacenti screen del gioco ad alta definizione?