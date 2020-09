Demon’s Souls, nuovi screen e dettagli della Deluxe Edition

AGGIORNAMENTO: Sony ha rivelato via PS Blog i contenuti e il prezzo della Demon’s Souls Digital Deluxe Edition. I pre-order sono aperti da ora via PlayStation Store al prezzo di $89.99 / €99.99, e includerà il gioco completo e vari extra elencati poco più in basso:

Original Soundtrack

Legendary Hero Soul

Renowned Warrior Soul

Storied Warrior Soul

Red-Eye Knight Armor

Boletarian Royalty Armor

Ritual Blade

Hoplite Shield

Ring of Longevity

Preservation Grains

Phosphorescent Grains

Bearbug Grains

Large Hardstone Shard

Moonlightstone Shard

ARTICOLO ORIGINALE: Demon’s Souls è sicuramente tra i titoli più attesi tra quelli in uscita su console PlayStation 5, se non il più atteso al lancio della nuova piattaforma next-gen targata Sony.

Ora, grazie all’insider Shinobi602, siamo in grado di mostrarvi una nuova carrellata di screenshot del gioco, i quali mettono in mostra la sorprendente bellezza grafica del gioco.

Poco sotto, le immagini in questione, grazie alle quali possiamo dare uno sguardo alle vaste ambientazioni di gioco e ai temibili avversari che incontreremo durante l’avventura (incluso l’enorme drago di colore rosso sangue, ben noto agli appassionati del primo soulslike della storia dei videogiochi).

Ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero che il gioco FromSoftware sarà il rifacimento dell’originale uscito nel 2010 in Europa su PS3, come già confermato nel precedente evento dedicato a PS5 tenutosi durante il mese di giugno di quest’anno.

Poco sotto, la sinossi ufficiale del titolo:

In Demon’s Souls vi riportiamo tra le nebbie che opprimono Boletaria, come non l’avete mai vista prima. Qui la morte non segna la fine, e ancora una volta le sfide sembrano insormontabili. Ma l’oscurità di questo mondo vi attirerà comunque, con i suoi paesaggi straordinari e i suoi angoscianti suoni. Grazie al potere della vibrazione tattile percepirete ogni colpo visceralmente, e ciò renderà ogni vittoria ancora più dolce.

Avete già letto anche che Digital Foundry ha realizzato una analisi tecnica relativa all’ultimo gameplay del gioco esibito all’ultimo showcase PlayStation, tenutosi solo pochi giorni fa, rivelando alcune interessanti novità relative al versante tecnico del prodotto?

Il gioco vedrà la luce al lancio di PlayStation 5, ossia a partire dal prossimo 19 novembre 2020.