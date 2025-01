Clair Obscur: Expedition 33 sembra un grandissimo JRPG, e c'è la data di uscita

Clair Obscur: Expedition 33 si è mostrato un po' in sordina negli ultimi mesi, e grazie al Developer Direct 2025 di Xbox si mostra ancora una volta come il JRPG che i fan del genere stavano aspettando.

Sviluppato dal team francese Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 punta a combinare elementi classici del genere con idee fresche e innovative. Il sistema di combattimento, ad esempio, unisce turni strategici a elementi in tempo reale, come la possibilità di schivare o parare gli attacchi.

Guillaume Broche, CEO e direttore creativo, ha spiegato come ogni personaggio del gioco abbia un proprio stile unico, con meccaniche distintive e alberi delle abilità completamente personalizzabili.

Lune, una delle protagoniste, può accumulare “Macchie” durante il combattimento per potenziare le sue abilità, mentre altri personaggi, come Gustave e il suo braccio sovraccarico o Sciel con le sue cariche Foretell ispirate a Sole e Luna, offrono ulteriori possibilità di sperimentazione strategica.

Nonostante la complessità del sistema di combattimento, Sandfall Interactive ha pensato anche ai giocatori meno esperti, introducendo opzioni di difficoltà regolabili. Le finestre temporali per parate e schivate possono essere ampliate per chi cerca un’esperienza più accessibile, mentre chi preferisce una sfida maggiore troverà pane per i propri denti nelle modalità più difficili, dove la precisione nei riflessi diventa fondamentale.

Visivamente, Clair Obscur: Expedition 33 si distingue per uno stile ispirato all’Art Déco della Belle Époque francese, reinterpretato in chiave aliena. Nicolas Maxson-Francombe, direttore artistico, ha spiegato come la scelta di evitare cliché già visti – come zombie o ambientazioni spaziali generiche – abbia portato a un’estetica fresca, influenzata da forme ceramiche e colori audaci. L’obiettivo era creare un mondo che fosse tanto unico quanto evocativo, capace di catturare il giocatore sin dal primo sguardo.

Un altro elemento che celebra i grandi classici del genere è il ritorno della mappa del mondo navigabile, un omaggio ai JRPG del passato che in molti giochi moderni sembra sia stato dimenticato.

Broche ha sottolineato come questa scelta sia stata centrale fin dall’inizio del progetto, poiché la mappa trasmette il senso di viaggio e scoperta che è il cuore pulsante del gioco. Oltre a esplorare livelli dettagliati, i giocatori troveranno boss segreti, enigmi nascosti e persino la possibilità di combattere contro mercanti per sbloccare oggetti esclusivi.

Tutto è stato pensato per arricchire l’esperienza e mantenere viva la curiosità del giocatore, anche grazie a un cast di tutto rispetto che è stato svelato qualche tempo fa.

Clair Obscur: Expedition 33 debutterà il 24 aprile e sarà disponibile sin dal lancio su Game Pass (vi potete abbonare su Amazon), così come su PC e PlayStation 5.