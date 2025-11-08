Oggi, 8 novembre 2025, sono sei anni dall’uscita del primo Death Stranding. Sei anni da quel giorno esatto in cui il mondo dei videogiochi fu come svegliato di soprassalto: qualcuno sorrise, qualcuno stortò la bocca, molti finsero di non aver capito per non ammettere che erano stati messi a disagio.

E se c’è una cosa che i grandi artefatti culturali fanno (non sempre con gentilezza) è costringerci a guardare in faccia l’inquietudine che cercavamo di ignorare.

Non parlerò qui (di nuovo) del gameplay come di una formula riuscita o fallita, non farò la cronaca delle curiosità produttive né l’elenco degli attori come merce da collezione.

Voglio provare a spiegare cos’è rimasto di quel gioco, qual è la sua ragnatela invisibile che ancora oggi avvolge certe conversazioni sull’arte videoludica, sulla solitudine, sul senso di comunità e su quello che perdiamo quando scegliamo la fretta invece della cura.

La prima connessione

Death Stranding arrivò come un paradosso perfetto: un titolo che si presentava come una grande, lenta camminata e che pretendeva di parlare del mondo moderno e della sua frattura. Kojima non annunciò un gioco, annunciò una visione.

C’era la pretesa (immediatamente derisa dai benpensanti di sempre) che connettere persone potesse essere un atto salvifico, che l’atto più banale e ripetitivo (portare un pacco da A a B) potesse diventare una metafora potente, quasi morale. A molti sembrò arroganza, a molti altri una folle, lucida tenerezza.

Sei anni dopo, la domanda che mi perseguita non è tanto se quel gioco fosse “bello” secondo gli standard del momento, ma cosa ci ha insegnato sul tempo. Perché l’esperienza centrale che Death Stranding ci chiede non è l’adrenalina, è la pazienza. Non è l’applauso immediato, è la costruzione lenta di ponti che forse non ricorderemo domani ma che modificano il paesaggio: nella finzione e nella testa di chi gioca.

In un’epoca fatta di clip di sei secondi e titoli che promettono emozioni sintetiche, il coraggio di proporre lentezza è già, di per sé, qualcosa di inedito. Kojima lo sapeva, o forse lo intuiva: la protesta più sottile è costringerti a rallentare il polso, a guardare l’orizzonte invece che lo specchietto retrovisore della popolarità.

Il risultato fu, per molti, indigesto: si misero in fila i critici pronti a sventolare il loro metro di giudizio, i giornali con i titoli sciocchi, il pubblico che voleva essere intrattenuto e invece si ritrovò a prendersi cura di un mondo spezzato (prima di vederlo poi spezzato anche nella realtà a causa una pandemia globale, ma quello è un altro discorso).

C’è una malinconia dolce-amara, in questo. Perché il tempo che Death Stranding richiede è precisamente quello che la nostra società rifiuta: quello di costruire legami che durano più di un trend. Forse per questo il gioco divenne un termine di paragone spiacevole: ci mostrò che è possibile sottrarre valore alla produttività continua e restituirlo allo scambio, alla responsabilità verso l’altro.

E questa idea, tragicamente, fa paura. Perché implica fatica, cura, lenti passi che non producono metriche da vendere ad algoritmi.

Non è un caso che il protagonista sia Sam, un corriere: figura antica e povera di retorica, portatore di oggetti e notizie, incarnazione dell’atto umile di attraversare paesaggi ostili per consegnare qualcosa di necessario. Ci piace ancora pensare che la tecnologia sia un ponte in sé, ma il gioco ci ricorda che la tecnologia è solo il ponte se noi decidiamo di attraversarlo insieme.

Senza la scelta umana, resta un insieme di pezzi freddi e interfacce: belle, funzionali, ma vuote.

Sei anni dopo (e con anche un sequel alle spalle), il tempo ha fatto la sua opera di selezione. Alcune mode sono scomparse, altre si sono adattate, ma restano le mappe mentali che quel titolo ha impresso: la consapevolezza che connettere non è solo rendere più efficiente lo scambio, è rendere più umana la nostra urbanità digitale.

E questo è un cambiamento che non si misura con i numeri di vendita o con i premi, si misura con le storie che cambiano i modi in cui parliamo con gli altri, con quella piccola gentilezza che non costa nulla ma che modifica una giornata.

Siamo disposti a camminare insieme, anche quando la meta è incerta?

Voglio essere onesto: guardando indietro, ci sono aspetti del gioco che oggi appaiono, scelte stilistiche che hanno invecchiato male o che sembrano figlie di un’epoca più grezza. Ma la bellezza di un’opera non è mai solo nella perfezione tecnica.. È nel fatto che, nonostante i difetti, ha il coraggio di essere imperfetta nell’unico modo che conta: autentico.

Ed è per questo che, a distanza di sei anni, Death Stranding è ancora una pietra di paragone. Non perché abbia dato la risposta giusta a tutte le questioni che sollevava, ma perché le ha poste nel modo giusto: con tenerezza e ambizione, con la testardaggine di chi non rinuncia a immaginare una più stretta comunità umana anche quando tutto invita a isolarsi.

È una lezione inaspettata per chi, oggi, vuole riformulare cosa significa “multiplayer online”: non più semplice condivisione di obiettivi, ma cura reciproca che non cerca ricompense immediate.

Forse il compito della critica (e di chi scrive) è proprio questo: ricordare che il valore di un’opera si misura anche nel suo potenziale di resistenza. Se un titolo resiste al tempo, non è detto che sia unanimemente amato, ma è un segno che ha seminato qualcosa che continua a germogliare.

E Death Stranding, con i suoi ponti, i suoi pacchi, le sue piogge silenziose, ha seminato domande che non si dissolvono con le mode.

Non voglio qui santificare né demonizzare: il tono malinconico non è beatificazione, è piuttosto un riconoscimento. Riconoscimento che il mondo ha bisogno di opere che ci obblighino a prenderci cura, non perché sia comodo, ma perché è necessario. E che la cultura videoludica, troppo spesso asservita a velocità e trending topic, può trovare ancora spazi di profondità se qualcuno è disposto a camminare più lentamente.

Sei anni fa, qualcuno ha detto che il gioco era un errore, un capriccio, un vaneggiamento di un autore un po' eccentrico. Oggi possiamo concederci una vista un po’ più larga: non per "perdonare" tutto, ma per distinguere ciò che ha il coraggio di essere diverso.

La vera misura non è tornare indietro a criticare ogni singolo errore, ma riconoscere cosa quell’errore ha reso possibile: una conversazione. E una conversazione, per quanto fragile, è sempre l’inizio di qualcosa.

Il futuro è connessione?

Così, in questo giorno di anniversario, il gesto giusto non è né la nostalgia né la derisione, ma una semplice attenzione.

Una consegna di pacchi che vale come promemoria: prendiamoci cura delle storie che ci obbligano a essere un poco migliori. Il mondo resta pieno di piogge e di crepe, ma i ponti, anche quelli più fragili tessuti dalle mani di un autore visionario, restano qui per chi ha voglia di attraversarli.

Sei anni dopo. E la domanda rimane la stessa: siamo disposti a camminare insieme, anche quando il passo è lento e la meta incerta? Se la risposta è sì, allora forse Death Stranding non è stato solo un gioco. È un promemoria che abbiamo scelto di dimenticare troppo spesso: che la cura, alla fine, è la cosa più rivoluzionaria che abbiamo.