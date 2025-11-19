Un artbook così non arriva per caso, né per accontentare i fan dell'ultim'ora. L'arte di Death Stranding è un volume che pretende rispetto, attenzione e, soprattutto, la consapevolezza di cosa significhi davvero parlare di arte applicata al videogioco. Shinkawa e Kojima non illustrano un mondo: lo scolpiscono, lo stratificano, lo rendono inevitabile. L’edizione di Tora Edizioni, con la sua cura quasi maniacale, non fa che amplificare questa sensazione di trovarsi davanti a un oggetto che non si limita a esistere, ma pretende di essere tramandato. E alla fine la verità è una soltanto: se ami Death Stranding, acquistarlo non è una scelta. È un dovere.

L'arte di Death Stranding è l’artbook ufficiale che più che un semplice libro è un vero e proprio manifesto della visione artistica di Hideo Kojima e del talento visivo di Yoji Shinkawa. Una pezzo di pregio che grida selezione naturale, più che altro: chi non corre, resta indietro.

E chi resta indietro, in questo caso, perde un oggetto che ha tutta l’aria di diventare una reliquia per devoti del maestro giapponese.

Per chiunque abbia seguito l’epopea del capolavoro di Hideo Kojima, questa è una di quelle rarità che trasformano un fan in collezionista accanito. Perché quando si parla di Kojima non si parla mai soltanto di videogiochi, ma di una visione narrativa ed estetica che trascende supporti e generazioni.

E allora questo volume diventa quasi un proseguimento fisico dell’opera, un tassello che mancava e che ora arriva finalmente in Italia dopo anni di attese, speranze e importazioni costosissime.

Un volume di pregio

Innanzitutto, bisogna partire dalla struttura del volume: oltre 250 pagine di illustrazioni, concept art e studi visivi che raccontano, in maniera diretta e cruda, la filosofia dietro uno dei giochi più controversi e celebrati degli ultimi anni. Shinkawa, con il suo tratto distintivo, ci trasporta nel cuore pulsante dell’universo di Death Stranding: linee nervose, ombre vibranti, paesaggi surreali e figure che sembrano sospese tra sogno e incubo.

C’è qualcosa di quasi ancestrale nel modo in cui l’artista riesce a dare vita a personaggi che sembrano sempre sul punto di svanire, come se fossero parte di un mondo instabile, spezzato, destinato a collassare su sé stesso.

Ogni pagina è un piccolo capolavoro, e i commenti inediti del team di Kojima Productions aggiungono un livello di profondità rara, quasi didattica, che non ci fa mai dimenticare che dietro l’estetica c’è un preciso intento narrativo. Il libro ci ricorda costantemente che Death Stranding non è nato dalle idee di un solo uomo, ma da un collettivo creativo che ha trovato nella propria fragilità condivisa la forza per costruire un universo che parla di connessione, isolamento e sopravvivenza emotiva.

Ma andiamo con ordine. La localizzazione italiana è curata con una precisione sorprendente. Non siamo davanti a un semplice adattamento: Tora Edizioni ha lavorato affinché il testo parli al pubblico italiano con la stessa intensità dell’originale giapponese. E se in passato le edizioni straniere potevano sembrare lontane e astratte, qui ogni parola risuona con il peso emotivo e concettuale che Kojima e il suo team hanno impresso nel gioco.

Non c’è nulla di forzato, nulla che sembri tradito o reinterpretato in modo pigro. È uno di quei casi rari in cui la localizzazione non si limita a tradurre, ma interpreta, rispetta, amplifica.

La variant cover esclusiva inoltre è un altro elemento da sottolineare. Limitata a sole 500 copie, rappresenta un vero e proprio pezzo da collezione. L’edizione non è pensata per essere spedita: va vissuta, afferrata tra le mani, osservata da vicino. Una scelta coraggiosa che riflette perfettamente l’estetica di Death Stranding: fragile, difficile da ottenere, ma tremendamente desiderabile. La sua disponibilità esclusiva a Lucca Comics & Games, poi, aggiunge un ulteriore livello di ritualità: non bastava volerla, bisognava esserci. Come ogni vero collezionista sa fin troppo bene.

Un volume che non si limita a documentare, ma celebra.

Dal punto di vista contenutistico, l’artbook. Ogni concept, ogni sketch, ogni annotazione del team creativo è pensata per mostrare non solo il “come” ma anche il “perché” delle scelte artistiche.

È qui che si comprende appieno il valore del lavoro di Shinkawa: le sue linee non sono mai casuali, mai decorative, ma parte integrante della costruzione di un linguaggio visivo che diventa simbolo, identità, mito. È come osservare la genesi di un mondo che sembra reale proprio perché nasce prima dall’immaginazione che dalla produzione digitale.

È evidente che la filosofia alla base di Death Stranding (trasportare emozioni è la nostra unica consegna: fragile, difficile, ma necessaria) permea l’intera esperienza editoriale. Questo non è un semplice libro da sfogliare: è un manuale, un diario di bordo di un progetto artistico che ha ridefinito il videogioco come medium estetico. Qui l’immagine non è funzione, ma racconto. Non è supporto, ma fondamento.

Non è decorazione fine a sé stessa. La sensazione, sfogliando le pagine, è quella di entrare in uno studio creativo in cui ogni tavola non è solo parte di un progetto, ma un pezzo di un puzzle più grande che racconta la fragilità del rapporto tra uomo e mondo.

Il fascino del volume risiede anche nella sua concretezza: carta di qualità, stampa accurata, impaginazione che rispetta il ritmo e il respiro delle illustrazioni. Non è solo un oggetto da collezione, ma un prodotto editoriale che merita di essere esposto, studiato, toccato. In un’epoca in cui il digitale sembra dominare ogni esperienza, un artbook così tangibile ha un impatto ancor più forte, quasi rivoluzionario nella sua semplicità. È un promemoria del fatto che l’arte ha bisogno di un corpo, di uno spazio, di un odore. Che la carta, ancora oggi, sa dire cose che uno schermo non può permettersi di sussurrare.

Tora Edizioni ha insomma dimostrato un approccio strategico e rispettoso del fan. Una visione che va oltre il semplice “portare un prodotto in Italia” e si trasforma in una celebrazione collettiva dell’opera. Un modo per rendere il fandom parte integrante della costruzione culturale dell’universo di Kojima.

Non va poi dimenticato che l’uscita di questo artbook prepara idealmente il terreno per Death Stranding 2, il cui artbook è già preordinabile per il 2026. Si percepisce una continuità, un fil rouge tra i due titoli, che permette ai fan di seguire l’evoluzione artistica di Kojima e Shinkawa con cognizione di causa. L’arte non è mai statica, e qui, finalmente, la possiamo osservare crescere pagina dopo pagina, in tutta la sua complessità.

Se proprio vogliamo trovare un difetto, potremmo dire che il prezzo e la disponibilità limitata lo rendono un oggetto elitario. Ma sarebbe una critica sterile: l’esclusività è parte integrante del fascino, e chi entra in possesso di una copia sa di avere tra le mani qualcosa di unico, che non si limita a raccontare un videogioco, ma definisce un’estetica, un’epoca, un’idea di intrattenimento.

Lo dovrei comprare?

In poche parole, sì, ma c'è da fare una precisazione: L'arte di Death Stranding non è per tutti, e forse non deve esserlo. Perché Death Stranding, fin dal giorno uno, non ha mai cercato la massa. Ha cercato chi era disposto a seguirlo.

Il volume di Tora Edizioni (che trovate qui, se vi va) non è un semplice artbook, ma una dichiarazione d’amore per il videogioco di Kojima (un po' come il documentario a lui dedicato, ma in un modo differente). È un volume che dimostra come si possa coniugare bellezza, narrazione e profondità emotiva senza scadere nel superfluo o nel didascalico.

Chiunque abbia seguito Kojima sa che l’esperienza non è mai superficiale, e questo libro lo conferma pienamente. La cura editoriale, la qualità delle immagini, il valore dei commenti inediti e l’esclusività della variant cover ne fanno un must-have per collezionisti e appassionati.

Un capolavoro visivo che merita di essere vissuto, sfogliato e ammirato. Un testamento della visione artistica di Kojima e della maestria di Shinkawa, che solo in Italia trova finalmente la sua versione ufficiale e definitiva. Un volume che non si limita a documentare, ma celebra. Non si limita a mostrare, ma rivela. Non si limita a rappresentare, ma racconta.

E nel farlo, conferma ancora una volta che l’arte, quando nasce da una visione autentica, sa essere universale, necessaria, indimenticabile.