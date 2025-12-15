Ormai ci siamo abituati a questo stereotipo stantio, duro a morire che dipinge il videogiocatore come un eremita. L’immagine del giocatore non è cambiata molto, anzi rimane più o meno sempre la stessa, quasi caricaturale: una stanza buia, illuminata solo dal bagliore azzurrognolo di un monitor, tapparelle abbassate, cuffie in testa. Un isolamento volontario, una fuga dalla realtà verso mondi dove è più facile essere eroi perché non bisogna guardare in faccia nessuno.

Seppur può sembrare strano, anche a causa di quello che sentivo in giro, ho creduto anch'io a questo modo di pensare. Mi dicevo che giocavo perché lì fuori era troppo complicato, troppo rumoroso, troppo spaventoso.

Mi dicevo che preferivo le spade magiche alle strette di mano, le quest log alle conversazioni da bar. Per carità, uscivo anche e ho sempre avuto amici, ma sono sempre stato una persona molto selettiva e a causa anche di alcune dinamiche personali, da ragazzino preferivo uscire poco di casa il più delle volte.

Eppure, oggi, guardando chi sono diventato, mi rendo conto che quella narrazione che mi ero costruito nella testa era falsa. O, quantomeno, incompleta. La verità, quella che ho messo a fuoco, crescendo, è che i libri, i film e i videogiochi non mi hanno isolato dal mondo. Al contrario: mi hanno insegnato ad abitarlo al meglio.

Oggi voglio raccontarvi come quei mondi virtuali, sia quelli vissuti in solitudine che quelli condivisi online, mi abbiano paradossalmente insegnato a stare in mezzo alle persone reali meglio di qualsiasi corso di public speaking o manuale di auto-aiuto.

La lingua segreta del cortile

Come vi ho anticipato, non ero un ragazzino che usciva spesso. Non mi metterò a raccontare discorsi troppo personali sulla mia vita, ma certamente meritate un contesto. A causa di una problematica di salute legata a un membro della mia famiglia, i miei genitori sono sempre stati molto protettivi, inoltre il tempo a disposizione per portarmi a praticare qualche sport era praticamente nullo.

Lo sport è, insieme alla scuola, il motore principale per permettere di costruire la propria personalità durante la crescita. Si costruiscono le amicizie e si impara a lavorare in gruppo. Insomma, è qualcosa che ogni bambino dovrebbe praticare e se un giorno dovessi diventare padre, sarà certamente una delle dinamiche che affronterò.

Non incolpo i miei genitori per quella situazione, anche perché non ero un bambino semplice: sempre timoroso, timido e decisamente imbranato. Preferivo starmene in disparte per non infastidire nessuno, preferendo passare le giornate a casa. Inutile sottolineare che questa volontà di distaccarmi, mi ha portato inevitabilmente alle solite scaramucce tra ragazzini, venendo un po' accusato di essere quello "strano".

Molti di noi ci sono passati e come più volte scritto, sapevo che non era colpa di nessuno e che dovevo cavarmela per i fatti miei.

Il perché vi ho raccontato questo è molto semplice, vorrei evitare che questo mio editoriale passasse come la volontà di indicare il "videogioco" come risolutore di problemi. Semplicemente voglio raccontare come, nonostante tutto, il gaming ha avuto un effetto benefico, anche grazie a come lo ho approcciato durante la mia vita. Ora mi guardo indietro e non posso che sorridere se ripenso che sono una persona completamente diversa rispetto all'Andrea piccolino e goffo delle elementari e medie.

Inevitabilmente tutto è iniziato non con l'online, ma con i giochi single player. Sembra un controsenso, vero? Come può un’esperienza solitaria come Pokémon, Halo, Final Fantasy o Metal Gear Solid aiutarti a socializzare?

Come vi ho accennato, da bambino e ragazzino ero timido. Avete presente quella timidezza patologica che ti fa sudare le mani se devi chiedere l’ora a un passante o quando devi chiamare per ordinare una pizza? Ecco, quella.

La scuola era una giungla di gerarchie sociali che non capivo e non sapevo esplorare. Non sapevo di cosa parlare. Il calcio non mi interessava all'epoca e le dinamiche del "chi sta con chi" mi annoiavano.

Poi, ricordo distintamente un intervallo alle elementari. Ero in disparte, come sempre. Sentii due compagni discutere animatamente su Pokémon rosso. Parlavano di come poter "clonare" i Pokémon con il GameBoy. In quel momento, la mia timidezza svanì. Non perché fossi diventato improvvisamente estroverso, ma perché sapevo banalmente come fare.

Quei due ragazzi diventarono i miei migliori amici per tutto il ciclo scolastico e uno di loro, dopo oltre 26 anni, è ancora il mio migliore amico.

Il videogioco single player mi ha permesso di connettermi con gli altri non parlando di me stesso (cosa che mi terrorizzava), ma parlando di una terza cosa che amavamo entrambi. Le storie che vivevamo da soli nelle nostre camerette diventavano il fuoco attorno al quale ci riunivamo il giorno dopo.

Analizzare la trama di Resident Evil, speculare sui segreti di Oblivion, scambiarci trucchi scritti su foglietti di carta stropicciati di GTA: quella era la mia prima forma di "networking". Ho imparato che condividere una passione è il modo più rapido per abbattere le barriere sociali.

L'empatia narrativa

C'è un livello più profondo nei single player, qualcosa che va oltre la chiacchiera da cortile. Ritengo infatti che videogiochi narrativi siano macchine per l'empatia. Quando giochiamo a The Last of Us, Life is Strange o Persona, non stiamo più premendo dei tasti tasti, ma stiamo in qualche modo abitando la mente di qualcun altro. Stiamo vivendo traumi, gioie, perdite e speranze che non sono le nostre.

Questo esercizio costante di "mettersi nei panni degli altri" ha avuto un impatto davvero importante (in senso positivo) sulla mia vita reale, rendendomi di fatto un ascoltatore migliore. Anzi, ascoltare e dare consigli o semplicemente provare ad aiutare, è un qualcosa che mi piace fare, perché aiutarsi e provare a cercare una soluzione insieme, è più facile che farlo da soli.

Quando ancora non conoscevo bene i videogiochi, tendevo a vedere le persone come NPC, ovvero delle figure monodimensionali che esistevano solo in funzione della mia interazione con loro. Il cassiere sgarbato era solo "una persona maleducata", mentre il compagno di classe che bullizzava "un cattivo ragazzo".

I videogiochi mi hanno insegnato che dopotutto tutti hanno una "lore", nel senso che vivono un male che noi non sappiamo minimamente e magari un background molto complicato che a volte giudichiamo senza sapere.

Quando oggi incontro una persona difficile, una parte del mio cervello allenata da anni di giochi di ruolo si accende e si chiede: "Qual è il trauma nel suo passato che giustifica questo comportamento? Cosa sta cercando di proteggere?".

E no, prima che lo pensiate, non è cinismo, è una forma strutturata di comprensione. Aver vissuto tante esperienze, anche non reali, mi ha dato in qualche modo gli strumenti per decifrare meglio l'unica vita reale che ho. In qualche modo mi ha insegnato che dietro ogni comportamento c'è una motivazione, e che capire quella motivazione è la chiave per connettersi con le persone, anche quelle più distanti da me.

Per questo motivo se una persona non mi parla per tre mesi, scomparendo nel nulla, tendo a chiedermi il perché, ma non inseguo: rispetto i suoi spazi e il suo silenzio. E anche se magari esprime dei concetti negativi sulla mia persona agli altri, prima di arrabbiarmi, valuto se quello che dice lo fa perché lo pensa veramente o semplicemente perché tende a proteggersi dalla propria vulnerabilità. Sembrano banalità, ma sono tutti concetti che ho imparato anche grazie ai videogiochi, ai racconti narrativi e alla pazienza che solo un'esperienza platforming può darmi.

La scuola di leadership che non sapevo di frequentare

Poi arrivò il gioco multiplayer e con esso, i MMORPG e gli sparatutto competitivi. Se in qualche modo i single player mi hanno dato gli argomenti, l'online mi ha donato le abilità.

C'è una frase che mi piace ripetere: "Tutto quello che so sulla gestione di gruppo, l'ho imparato gestendo un team su Halo".

Può sembrare una battuta, ma sono mortalmente serio. A 16 anni, mi ritrovai a gestire un clan. Dovevo coordinare 6-7 persone (alcune col doppio dei miei anni). All'epoca ci si allenava e i tornei erano seri, visto che in palio c'erano qualificazioni ai WCG (le olimpiadi dei videogiochi in quegli anni).

In quel contesto, ho dovuto imparare a gestire i conflitti. Ho dovuto mediare quando due giocatori litigavano per un errore. Ho dovuto imparare a motivare il gruppo dopo dieci sconfitte consecutive, quando il morale era a terra e la gente voleva abbandonare. Ho dovuto imparare a spiegare strategie complesse in modo semplice e veloce, mentre il caos regnava in chat vocale.

Ero un ragazzino timido nella vita reale, ma online ero costretto a parlare, a prendere decisioni, a farmi carico delle responsabilità. E la cosa magica è che, piano piano, quelle competenze hanno iniziato a filtrare fuori dallo schermo.

Ho scoperto che la voce che usavo per chiamare i focus target su WoW o le posizioni su Halo era la stessa che potevo usare per proporre un'idea in un lavoro di gruppo all'università.

L'anonimato dell'online, spesso criticato come fonte di tossicità, per me è stato uno scudo protettivo che mi ha permesso di sperimentare versioni di me stesso più coraggiose. A conti fatti è stato un po' come il "simulatore di volo" delle interazioni sociali. Lì potevo sbagliare, potevo osare, senza le conseguenze catastrofiche della vita reale. E una volta acquisita sicurezza lì, è stato naturale portarla fuori.

. Alcuni di loro sono ancora miei amici ed è bello ritrovarsi, abbracciarsi e farsi due risate. Qualcuno di loro ho avuto il piacere di rivederlo recentemente a una fiera ed è stato bello sentirsi dire "caspita, quando ci siamo conosciuti eri solo un ragazzino impacciato e ora guardati... Non ho mai conosciuto una persona come te che sa stare in mezzo alle persone".

In realtà rimango ancora un ragazzino impacciato nel mio subconscio, ancora ansioso e timoroso, ma quella frase mi ha fatto sorridere e in realtà, mi ha anche portato a scrivere questo articolo.

A essere onestamente anche Couch Gaming mi ha aiutato tanto. A voi quante serate, quante feste, quante situazioni socialmente imbarazzanti sono state salvate da un controller in mano?

Se ci pensate è il videogioco è un lubrificante sociale incredibile. Mettete due persone che non si conoscono, che non hanno nulla in comune, sedute su un divano davanti a Mario Kart o FIFA e sono certo che l'imbarazzo svanirà molto velocemente.

Il gioco fornisce un obiettivo comune (o una competizione) che riempie i silenzi anche più assordanti. Vi mettete lì e cominciate a parlare della curva che avete appena sbagliato, del gol segnato, del guscio blu che ti ha colpito. Si ride, ci si insulta scherzosamente, si crea complicità. Ho conosciuto persone prendendole a Smash Bros che non avrei mai avuto il coraggio di avvicinare in altro modo.

Il gioco ha anche questo potere di abbattere le nostre difese (pensate a quando perdiamo), rendendoci vulnerabili. Ma sapete cosa? Quando ci si mostra vulnerabili, ci si mostra anche quello che siamo: umani.

Non un muro, ma un ponte

Oggi, quando sento dire che i videogiochi isolano, sorrido. Penso a tutte le volte che ho usato una citazione di Monkey Island per far ridere un amico. Penso a come ho gestito una crisi lavorativa usando il problem solving o il ragionamento di Myst. Penso alla mia capacità di leggere le emozioni altrui, affinata anche grazie a opere fortemente narrative.

Il videogioco non mi ha assolutamente nascosto dal mondo, al contrario mi ha aiutato a esplorarlo. Mi ha insegnato che il fallimento non è la fine, ma solo un piccolo "Game Over" che però può andare avanti, permettendomi di rialzarmi se si preme "Continua". Mi ha insegnato a essere paziente e che che ogni persona ha una storia che merita di essere ascoltata e sapete cosa? Mi ha persino insegnato che per vincere, spesso, bisogna collaborare con persone che non la pensano necessariamente come te.

Certo, ci sono stati momenti in cui ho anche giocato forse troppo, momenti in cui ho usato il gioco per non pensare. Ma nel grande bilancio della mia vita, quelle ore non sono state perse, al contrario le ritengo state un investimento.

Sono uscito da quella "stanza buia" non come uno zombie asociale come molti pensano anche nell'era moderna, ma come una persona più ricca, più complessa e, paradossalmente, più pronta a vivere la quotidianità. Il pad, così come il mouse e la tastiera, non sono mai stati lucchetto per chiudermi dentro, ma la chiave per uscire fuori, pronto a giocare la partita più difficile di tutte: quella della vita vera.