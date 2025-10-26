Avatar di Ospite Java_Pro #159 0
ormai ci sono solo remake
Alessandro94
Articolo interessante, su Lara Croft è un peccato che nonostante l'ottimo riscontro della critica per la trilogia Survivor che io stesso ho apprezzato tantissimo, molti fan storici continuino a giudicarla male. Detto questo i remake se fatti bene hanno il potere di preservare e rendere moderne opere che meritano di essere riscoperte, spero che Konami ad esempio continui a seguire il tracciato dopo il successo di Metal Gear Solid Delta proseguendo coi restanti capitoli fino al 4.
