Mi auguro che non venga fatto un seguito.Questa opera d’arte deve rimanere unica.
Io seguirei la strada di Final Fantasy; capitoli totalmente slegati l'uno dall'altro
Di solito un secondo capitolo serve quasi sempre a "limare" i difetti del primo capitolo, mentre un terzo, spesso diventa un pò una forzatura. In questo caso però concordo.
