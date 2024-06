7 migliori giochi da provare gratis allo Steam Next Fest

Il ritorno periodico dello Steam Next Fest rappresenta uno dei momenti che, personalmente, trovo particolarmente divertenti: il catalogo digitale di Steam viene infatti invaso da decine e decine di demo gratis che tutti possono scaricare e provare, per scoprire nuovi giochi in arrivo.

Al di là del divertimento dato dal giocare con queste demo, è sempre molto bello come i videogiocatori si uniscano per scambiarsi consigli sulle migliori demo che hanno scovato.

Così, come fatto anche per lo Steam Next Fest, queste sono le migliori demo in cui sono incappata io – almeno per ora: il festival rimarrà attivo fino alle 19 italiane del 17 giugno, quindi c'è ancora tempo per provare altri giochi. Come sempre, ho un occhio di riguardo per i titoli che girano bene su Steam Deck (in questo caso tutti meno uno).

Non esitate a segnalare anche voi possibili altre demo che avete scovato!

Per la pagina completa dell'iniziativa, visitate Steam a questo link.

Tiny Bookshop

Genere : simulazione

: simulazione Sviluppatore : neoludic games

: neoludic games Publisher : Skystone Games

: Skystone Games Uscita : TBA 2025

: TBA 2025 Funziona su Steam Deck : √

: √ Vedi la demo

Premessa: amo i giochi chill, quelli dove non devi vincere una sfida contro nessuno, ma distrarti. In quest'epoca si stanno moltiplicando, eppure Tiny Bookshop è a mani basse uno dei più intriganti che abbia provato – complice anche il mio amore per i libri.

Come il nome suggerisce, vi mette alla gestione di una piccola libreria itinerante, della quale potrete decidere la fornitura – in modo da assecondare i gusti dei vostri clienti. Tra missioni da completare, scenari bellissimi in cui tirare su la vostra bancarella e soldi da gestire per comprare sempre nuovi volumi, la demo è volata via senza che nemmeno me ne accorgessi.

Ora voglio il gioco completo, ma bisogna aspettare il prossimo anno.

The Crush House

Genere : simulazione

: simulazione Sviluppatore : Nerial

: Nerial Publisher : Devolver Digital

: Devolver Digital Uscita : 9 agosto 2024

: 9 agosto 2024 Funziona su Steam Deck : √

: √ Vedi la demo

Di tutte le demo che ho provato, questa è stata probabilmente la più sorprendente e folle (ma solo perché il successivo What the Car ha ridotto l'effetto-sorpresa su di me, perché avevo già giocato What the Golf!): The Crush House vi mette nei panni del produttore di un reality show, con quattro partecipanti che gironzoleranno per la casa mentre voi dovrete filmare e trasmettere i momenti più interessanti per i vostri spettatori.

Proprio gli spettatori vi inondano di messaggi con i loro feedback, facendovi capire cosa vogliono vedere e quali sono i loro concorrenti preferiti: riuscire ad accontentarli vi fa guadagnare di più e fa crescere lo show, che propone momenti dissacranti ed esilaranti, ma anche di pura satira sociale – come il reality che può essere interrotto per trasmettere lo spot di una marca di cereali «ora con microplastiche incluse!».

C'è del genio e spero che il gioco completo mantenga questa freschezza, perché potrebbe essere l'ennesima follia molto a fuoco scovata da Devolver Digital.

Bō: Path of the Teal Lotus

Genere : metroidvania

: metroidvania Sviluppatore : Squid Shock Studios

: Squid Shock Studios Publisher : Humble Games

: Humble Games Uscita : 17 luglio 2024

: 17 luglio 2024 Funziona su Steam Deck : √

: √ Vedi la demo

Mi aveva attirato al momento dell'annuncio per la sua direzione artistica, quindi la demo di questo gioco è stata un download istantaneo. Effettivamente, il colpo d'occhio e lo stile orientale rimane di grande impatto, ma a questo si sommano delle interessanti meccaniche da metroidvania, che in qualcosina mi hanno ricordato il recente Ender Magnolia.

Ci si muove così in un mondo bidimensionale, armati della propria lama (e della propria teiera per recuperare salute), tra combattimenti e fasi platform pronte ad attenderci. Per ora il level design non mi ha fatto gridare al miracolo, ma la personalità del gioco è tale che viene voglia di rimanerci dentro.

What the car

Genere : puzzle

: puzzle Sviluppatore : Triband

: Triband Publisher : Triband

: Triband Uscita : 9 settembre 2024

: 9 settembre 2024 Funziona su Steam Deck : √

: √ Vedi la demo

Probabilmente qualcuno di voi si ricorderà di What The Golf, un gioco completamente fuori di testa che mescolava le leggi della fisica e il golf in modo veramente assurdo, creando dei puzzle davvero esilaranti da completare. Ecco, What the Car è la stessa identica cosa, ma anziché una pallina siete un'auto che deve tagliare il traguardo, mentre intorno le succede di tutto.

In un livello, avrete un'auto con due gambe molto sbilenche, in un altro le gambe diventano quattro e inizierete a ruzzolare malissimo come neanche Katamari. Tutti i livelli (e sono tantissimi) sono uno più pazzo dell'altro – dall'auto con il razzo a quella allungabile per saltare i fossati, passando per il pullman-giraffa – e, oltre a farvi ridere, vi stimoleranno a tenervi sulla strada per sbloccare la prossima sfida.

On your tail

Genere : avventura, investigazione, simulatore di vita

: avventura, investigazione, simulatore di vita Sviluppatore : Memorable Games

: Memorable Games Publisher : Humble Games

: Humble Games Uscita : TBA 2024

: TBA 2024 Funziona su Steam Deck : √

: √ Vedi la demo

È nei miei radar fin dall'annuncio, perché On Your Tail è uno di quei giochi che tenta di mescolare molti elementi, con ambizione ma anche con parecchio stile. Nel gioco ci troviamo nei panni dell'intrepida Diana, che è appena arrivata a Borgo Marittima, in Italia, per godersi una meritata vacanza.

Qui, però, si ritrova fin da subito coinvolta in dei misteri. Agli scenari così distintamente italiani, si affiancano così delle meccaniche di esplorazione del villaggio, dove potremo letteralmente parlare con chiunque, e quelle davvero accattivanti di investigazione. Diana può studiare gli indizi, notare le differenze per capire cosa è successo e poi ricostruire, in un diorama bellissimo da vedere, l'accaduto.

Sono molto curiosa di vedere di che pasta saranno i casi del gioco completo. E sappiate che, pur avendo quale limatura tecnica ancora da portare avanti, è già ottimo anche su Steam Deck.

Creatures of AVA

Genere : avventura, collezione creature

: avventura, collezione creature Sviluppatore : Inverge Studios

: Inverge Studios Publisher : 11 bit Studios

: 11 bit Studios Uscita : TBA 2024

: TBA 2024 Funziona su Steam Deck : √

: √ Vedi la demo

Come action adventure in un mondo piuttosto colorato, devo dire che Creatures of AVA non sembra per niente male. Conta, chiaramente, anche il gusto personale (noterete che nella mia lista faticano a entrare shooter o horror, che non fanno proprio per me), ma questo titolo in cui dovete visitare un mondo da salvare e studiarne le creature, mentre vi muovete anche tra fasi platform in terza persona ed enigmi ambientali, ha una sua identità.

Potrebbe essere una bella sorpresa e tecnicamente è già abbastanza rifinito, anche su Steam Deck.

The Alters

Genere : azione, avventura

: azione, avventura Sviluppatore : 11 bit Studios

: 11 bit Studios Publisher : 11 bit Studios

: 11 bit Studios Uscita : TBA 2024

: TBA 2024 Funziona su Steam Deck : x

: x Vedi la demo

Fin dall'annuncio, The Alters si è fatto notare per la sua premessa molto interessante: nei suoi scenari fantascientifici, vestiremo i panni di Jan, che è in compagnia di... molteplici versioni di se stesso, con le quali dovremo interagire.

In termini di gameplay, il gioco mescola in modo interessante i toni narrativi e da action adventure a meccaniche da survival e da costruzione e gestione della vostra base circolare (che sembra una versione tutta nuova di Fallout Shelter).

Ha tante idee interessanti ed è da tenere d'occhio, anche se purtroppo non consiglio di provare la demo su Steam Deck (non sulla OLED, almeno): all'avvio, la handheld va in crash e non riesce a lanciare il gioco, venendo forzata al riavvio.