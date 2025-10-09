Le nebbie autunnali che avvolgono i territori del West portano con loro qualcosa di più sinistro del consueto freddo di stagione. Mentre i giocatori di Red Dead Online si preparano ad affrontare un mese ricco di eventi, le ombre si allungano e le ricompense si moltiplicano per chi ha il coraggio di sfidare le creature soprannaturali che infestano la frontiera. L'atmosfera di Halloween trasforma radicalmente l'esperienza di gioco, offrendo opportunità di guadagno senza precedenti e il ritorno di contenuti esclusivi che molti aspettavano con impazienza.

L'evento principale ruota attorno alla modalità chiamata alle armi di Halloween, dove i veterani della frontiera dovranno resistere a ondate successive di nemici spettrali per conquistare ricompense triplicate in termini di RDO$, Oro e punti esperienza. Due nuovi scenari di battaglia ampliano le possibilità strategiche: Van Horn e la villa di Bronte diventano teatri di scontri apocalittici dove la sopravvivenza dipende dalla coordinazione del team e dalla precisione del tiro. Chi raggiunge la quarta ondata può reclamare la benda per occhi Rafferty del pass fuorilegge 4, mentre i più tenaci che arrivano all'ottava ondata si aggiudicano la sella Nacogdoches cremisi e antracite.

Il calendario delle competizioni si arricchisce di modalità che trasformano i duelli tra giocatori in veri e propri incubi a occhi aperti. La programmazione settimanale alterna diverse varianti della serie in evidenza, ciascuna caratterizzata da meccaniche uniche e ambientazioni che strizzano l'occhio al genere horror. Dal 7 al 13 ottobre, la serie di Halloween: notte senza fine inaugura il mese di terrore con ricompense doppiate in RDO$ e punti esperienza.

La rotazione prosegue con la serie di bottino di guerra nella sua variante Halloween, seguita da cuore della notte e culmina con l'estrema notte senza fine che accompagnerà i giocatori fino al 3 novembre. I vincitori delle competizioni mensili riceveranno un soprabito Fernwater bianco, mentre chi partecipa con una posse permanente potrà beneficiare di uno sconto del 40% su articoli esclusivi per distillatori esperti.

L'attività di distillatore riceve un impulso significativo durante questo periodo, con guadagni raddoppiati su tutte le vendite e sconti consistenti sull'equipaggiamento specializzato. Le capanne da distillatore vedono il loro prezzo ridotto di 10 lingotti d'oro, mentre i temi per il saloon subiscono un taglio del 50%. Anche gli spostamenti diventano più convenienti grazie al 30% di sconto sui trasferimenti, permettendo agli imprenditori virtuali di espandere rapidamente i propri orizzonti commerciali.

La creatività della community trova espressione attraverso un abito ispirato dal lavoro di Game2Get, che introduce nel gioco la caratteristica maschera testa di porco disponibile gratuitamente presso madame Nazar. L'ensemble si completa con la camicia Stringham, pantaloni da città con risvolto e mocassini a collo alto, tutti ottenibili attraverso il catalogo Wheeler, Rawson & Co. senza costi aggiuntivi.

Il sistema di ricompense settimanali incentiva la partecipazione costante con premi tematici distribuiti nell'arco del mese. Chi gioca regolarmente a Red Dead Online può conquistare il cappello Covington nero come premio mensile, mentre la settimana di Halloween riserva i pantaloni Concho rossi e neri per i più fedeli. Ogni settimana presenta sfide specifiche: dalle missioni della trama del cistillatore per il soprabito Irwin rosso e nero, alle vittorie nelle s6erie in evidenza per i pantaloni Carver rossi.

Il pass di Halloween 2 torna disponibile per un periodo limitato, mantenendo tutti i progressi dei veterani e offrendo ai nuovi arrivati l'opportunità di esplorare contenuti precedentemente inaccessibili. L'equipaggiamento spettrale e le rarità uniche contenute nel Pass rappresentano alcune delle ricompense più ambite del gioco, destinate a svanire nuovamente nella nebbia il 3 novembre. Articoli come gli stivali Bowyer, il gilet Ortega, la bandoliera doppia Carbow e il distintivo Tuba di armadillo ritornano temporaneamente nel catalogo per soddisfare i collezionisti più esigenti.

L'evento si estende anche ai servizi di trasporto, con tariffe azzerate per il viaggio rapido che permettono spostamenti più fluidi tra le diverse attività. Questa agevolazione risulta particolarmente utile durante le sessioni di gioco intensive, quando i giocatori alternano rapidamente battaglie, assalti e investigazioni per massimizzare i guadagni nel tempo limitato a disposizione.