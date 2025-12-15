Ai The Game Awards, Crystal Dynamics ha fatto esplodere il pubblico con una sorpresa doppia: non uno, ma due nuovi capitoli di Tomb Raider. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, rivisitazione del leggendario debutto del 1996, e Tomb Raider Catalyst, il prossimo grande capitolo originale della saga, hanno segnato uno degli annunci più memorabili dell’evento.

Una mossa inattesa che ha riportato Lara Croft al centro della scena globale, confermando come la sua icona continui a evolversi senza perdere il fascino originario che l’ha resa un simbolo della cultura videoludica mondiale.

In una sessione Q&A esclusiva con Scot Amos, Head of Studio di Crystal Dynamics, e Will Kerslake, Game Director, abbiamo avuto dettagli freschi direttamente dalla fonte, che hanno chiarito le intenzioni creative e tecnologiche di uno studio più motivato che mai.

E sì, ci sono buone notizie: preparatevi infatti a un futuro luminoso per Lara Croft, tra nostalgia e innovazione, tradizione e sperimentazione, in un equilibrio che promette di ridefinire la sua leggendaria eredità.

Il ritorno di Lara

Scott Amos era lì, al Peacock Theater, circondato da fan e partner Amazon. «La folla è esplosa quando ha realizzato che non era un gioco solo, ma due», racconta con entusiasmo palpabile. Will, da remoto, ha seguito le reazioni online: «È raro vedere un pubblico reagire in tempo reale al tuo lavoro. I fan riconoscevano gli Easter egg, aspettavano il T-Rex... e boom!». Un entusiasmo genuino, che dimostra quanto la community resti affezionata alla saga anche dopo decenni di evoluzione.

Flying Wild Hog, studio polacco co-sviluppatore, ha festeggiato con un pigiama party notturno. L'energia è contagiosa, e promette un 2026 epico per il 30° anniversario di Tomb Raider. Lo spirito sembra quello delle origini: squadra unita, visione chiara e una voglia autentica di sorprendere i giocatori, non solo con grafica e tecnologia, ma con cuore e carattere.

Legacy of Atlantis: lettera d'amore al classico

Entrambi i titoli nascono in, scelta strategica per abbandonare la tech proprietaria e proiettarsi verso un futuro di collaborazione e scalabilità. «Ci dà accesso a talenti globali e tool per paesaggi mozzafiato», spiega Amos. Lake aggiunge: «Rendering e illuminazione all'avanguardia per tombe dettagliate e spazi antichi incredibili». Crystal personalizza il motore per un "Tomb Raider unico", condividendo asset, tool e idee con Flying Wild Hog.

Non un remake, ma una rivisitazione ragionata. «Vogliamo farti sentire come nel 1996, ma con gameplay moderno», chiarisce Amos. Lara torna fiduciosa e capace, con enigmi strategici, esplorazione globale e momenti iconici rivisitati: il ponte che crolla, la tana del lupo, il duello col T-Rex diventano ancora più epici. Sfere rotolanti e trappole mortali? Sì, ma evolute per gusti attuali, senza QTE punitivi. Un progetto che sembra voler bilanciare il rispetto per l’originale con l’ambizione del presente.

Tutte le location originali (Perù, Egitto, ecc.) ci saranno, più "belle sorprese". Nemici? Velociraptor, lupi, T-Rex: insomma, fauna e molto altro fedeli all'originale, con combattimento modernizzato. E sì, sarà single-player puro, niente multiplayer, con un'uscita prevista nel 2026, perfetta per l'anniversario.

«Onoriamo il DNA di Core Design», dice il team, misturando veterani Crystal (alcuni da 30 anni) e sangue nuovo da Flying Wild Hog, in un mix generazionale che può garantire equilibrio e freschezza.

Catalyst: Lara al culmine, in India settentrionale

Per Catalyst, si parla de «Il più grande Tomb Raider mai fatto». Ci si aspetta inftti una Lara Croft esperta, post-Atlantis: «Il punto più avanzato della sua carriera. Tutto il resto è storia», dichiara Amos, oltre al fatto che sarà in gioco accessibile a tutti: «No compiti a casa, tuffati e vivi l'avventura». Ambientato in India del Nord, terra di miti antichi già sfiorata nel '96, il gioco avrà paesaggi vasti dalle vette himalayane alle tombe oscure, con un livello di esplorazione profonda reso possibile solo da UE5 e dai suoi strumenti dinamici di world building.

Il trailer teaser ha mostrato il rampino, oltre a vari gadget intriganti di cui sapremo i dettagli poi. L'uscita è prevista nel 2027, e lo sviluppo procede parallelo con il team Crystal dedicato. E anche se la Lara è lo stesso personaggio di Atlantis, il tutto è ambientato in un periodo successivo: «Lara sarà esperta, con sicurezza, carisma e una profondità emotiva che raramente abbiamo mostrato prima». Insomma, Catalyst promette di essere non solo un’evoluzione narrativa, ma anche un punto di arrivo per la saga moderna.

Alex Wilton Reagan: la nuova Lara Croft

Icona al femminile, da copertine leggendarie, così è descritta Alex Wilton Reagan. «Alex è eccezionale: fan di Lara, con arguzia, carisma e emozione», elogia Amos, che ai The Game Awards la sua Lara ha conquistato tutti con la sua presenza magnetica. Lake aggiunge: «Capisce la sicurezza del personaggio, spinge la narrazione moderna e le sue sfumature interiori», sottolineando come la performance dell’attrice voglia dare voce a una Lara più umana, ma non meno leggendaria.

Si sa che il modello di Lara evolve tra giochi per riflettere età e era, mantenendo DNA iconico, ma in questo caso avere gli stessi artist director da anni garantisce fedeltà visiva, coerenza stilistica e una continuità emotiva che i fan sapranno riconoscere al primo sguardo.

Amazon, team e futuro cross-mediale

Dopo l'annuncio della serie TV live action, Amazon Game Studios è stato definito partner ideale: «Colgono la visione cross-mediale, feedback costante per qualità top». Dalla chiacchierata non sono emersi dettagli sulla serie TV, anche se la stessa è stata definita come «un'opportunità enorme per fan». Pressione? «La mettiamo noi, come fan. Ascoltiamo comunità per spingere avanti». La collaborazione tra Crystal Dynamics e Amazon sembra puntare non solo ai giochi, ma a un universo narrativo coeso e riconoscibile.

Due team distinti, ma uniti: Catalyst non darà "fastidio" ad Atlantis, essendo i due giochi posti in due finestre di lancio ben distinte. Un approccio che permetterà ai giocatori di vivere due esperienze complementari, una nel passato e una nel futuro dell’archeologa più famosa del mondo.

E le reazioni dei fan? Entusiasmo puro. Crystal ringrazia: «Lo facciamo per voi, partnership fan-sviluppatori». Il futuro di Lara brilla come non mai: Legacy of Atlantis celebra il passato, Catalyst proietta la saga nel domani, unendo cuore e innovazione. Insomma, Tomb Raider non muore mai, ma continua a rinascere, proprio come la sua eroina.