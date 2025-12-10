Il mondo di Lara Croft si prepara a un'espansione mediatica senza precedenti, con Amazon che accelera sulla sua attesissima serie live-action affidandosi a un cast sempre più stellare.

Secondo quanto riportato da Deadline, Sigourney Weaver sarebbe attualmente in trattative avanzate per unirsi al progetto targato Phoebe Waller-Bridge, aggiungendo un nome di peso assoluto a una produzione che sta catalizzando l'attenzione tanto dei fan storici della saga quanto del pubblico generalista.

L'attrice premio Oscar, icona del cinema d'azione grazie alla saga di Alien e reduce dal prossimo Avatar: Fire and Ash di James Cameron, porterebbe un'esperienza e un carisma capaci di elevare ulteriormente il profilo della serie Amazon.

Al momento le trattative con il colosso dello streaming non sono ancora finalizzate e il ruolo specifico che Weaver interpreterebbe rimane avvolto nel mistero. Le speculazioni della community si stanno moltiplicando sui forum e sui social, con alcuni fan che ipotizzano possa vestire i panni di una figura mentore o antagonista di peso nella narrazione.

La Weaver si unirebbe a Sophie Turner, nota per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, già confermata come protagonista nei panni della celebre archeologa avventuriera.Il cast si arricchisce anche dell'attore britannico Martin Bobb-Semple, al quale è stato assegnato un ruolo definito "major" dalla produzione.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, la speculazione più accreditata tra gli appassionati della serie videoludica vede Bobb-Semple interpretare Zip, l'esperto di tecnologia e fidato alleato di Lara apparso in modo prominente nella timeline Legend dei giochi, che comprende Tomb Raider: Legend, Anniversary e Underworld.

Dietro le quinte, il progetto può contare su un team creativo di primo livello. Phoebe Waller-Bridge, vincitrice di Emmy per Fleabag e sceneggiatrice di No Time to Die, ricopre i ruoli di creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner della serie.

Al suo fianco Jonathan Van Tulleken come regista e produttore esecutivo, mentre Chad Hodge completa la squadra come co-showrunner e produttore esecutivo. L'avvio delle riprese è fissato per il 19 gennaio 2025, segnando l'inizio concreto di un progetto che i fan attendono da anni.

L'universo di Tomb Raider sta vivendo una fase di espansione multimediale particolarmente intensa. Amazon non si limita alla serie TV: la compagnia sta collaborando con Crystal Dynamics anche per il prossimo capitolo videoludico della franchise, ancora avvolto nel riserbo più assoluto.

La casa di sviluppo ha però confermato che un annuncio relativo al nuovo gioco di Tomb Raider arriverà durante The Game Awards di questa settimana, alimentando l'attesa della community gaming per quella che potrebbe essere la rivelazione più importante dell'evento.

Sul fronte animazione, Netflix è pronta a chiudere il cerchio sulla sua serie anime dedicata all'archeologa più famosa dei videogiochi: la seconda e conclusiva stagione di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft debutterà domani, 11 dicembre, offrendo ai fan un'ulteriore dose di avventure animate prima che la serie live-action di Amazon prenda il testimone.